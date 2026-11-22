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Νέο εκτοξευτή πυραύλων, με δυνατότητα ταυτόχρονης εκτόξευσης δύο πυραύλων, παρουσίασε το Ιράν, σε μια κίνηση πρόκλησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό νησί.

Την παρουσίαση κατέγραψε βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Η δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε αδιέξοδο.

Στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε το Σάββατο, εμφανίζεται ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Αχμάντ Βαχιντί, να επισκέπτεται υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση, όπου δεσπόζει ο νέος εκτοξευτής. Τον Βαχιντί συνοδεύει ο επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Φρουρών, Ματζίντ Μουσαβί.

Οι δύο αξιωματούχοι επιθεωρούν, επιβαίνοντας σε στρατιωτικό όχημα, ένα δίκτυο υπόγειων σηράγγων, στις οποίες φυλάσσονται πύραυλοι και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός. Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό ούτε ο χρόνος πραγματοποίησης της επίσκεψης ούτε η ακριβής τοποθεσία της στρατιωτικής βάσης, καθώς η κρατική τηλεόραση δεν έδωσε σχετικές διευκρινίσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Βαχιντί υποστήριξε ότι οι ζημιές που έχει υποστεί ο αντίπαλος αποτελούν μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας περαιτέρω εξελίξεις.

«Οι ζημιές που υπέστη ο εχθρός μας είναι μόνο η αρχή, θα γίνουμε μάρτυρες της ταπείνωσής του», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Μουσαβί υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν ενισχυθεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων συγκρούσεων, επισημαίνοντας ότι τα οπλικά συστήματα της χώρας μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά πλήγματα στον αντίπαλο.

«Οι δυνατότητές μας αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων συγκρούσεων και τα οπλικά μας συστήματα υψηλών επιδόσεων μπορούν να κάμψουν τον εχθρό», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Νοεμβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τα εγκαίνια μιας νέας εγκατάστασης, την οποία χαρακτήρισαν «πόλη στρατηγικών πυραύλων». Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, στις εγκαταστάσεις της φυλάσσονται νέα οπλικά συστήματα.

Το Ιράν διαθέτει εκτεταμένο οπλοστάσιο εγχώριας σχεδίασης και παραγωγής, στο οποίο περιλαμβάνονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, βαλλιστικοί και άλλοι πύραυλοι, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.