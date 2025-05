Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε με «κάποια πρόοδο» ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, ολοκληρώθηκε στη Ρώμη την Παρασκευή (23/5) με «κάποια πρόοδο, όμως όχι καταληκτική», σύμφωνα με το Ομάν, τη χώρα που μεσολάβησε για την επαφή των δύο χωρών.

Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι σκοντάφτουν στο θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου. Οι ΗΠΑ και το Ιράν, εχθροί μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 και την ανατροπή της φιλοδυτικής μοναρχίας, ξεκίνησαν στις 12 Απριλίου συνομιλίες για το ακανθώδες θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

The 5th round of #Iran-US talks mediated by #Oman was among “the most professional sessions” of the negotiations, said Iran’s FM Seyyed Abbas Araqachi in Rome on Friday. “Now a better and clearer understanding of our positions has been established with the American side.” pic.twitter.com/O7W4OhBlF2

