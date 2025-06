Ιράν: Επίθεση του Ισραήλ προκάλεσε ζημιές σε νοσοκομείο στο δυτικό τμήμα της χώρας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα νοσοκομείο, στο δυτικό Ιράν, υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από ισραηλινή επίθεση σήμερα, Δευτέρα (16/06).

«Μετά την επίθεση του εγκληματικού, σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον ενός κοντινού εργαστηρίου, στην πόλη Κερμανσάχ, το νοσοκομείο Φαραμπί υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές», μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Early this morning, an Israeli airstrike targeted Farabi Hospital in Kermanshah, resulting in the destruction of several sections of the facility. pic.twitter.com/HONcofrIlm

— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) June 16, 2025