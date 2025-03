ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε χώρο αναψυχής

Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης, που σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Παρασκευής στο «Young Park», χώρο μουσικής και αναψυχής, στο Νέο Μεξικό, την πολιτεία των ΗΠΑ, στον Νότο.

Το αστυνομικό τμήμα της πόλη Λας Κρούσες ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς κι έστειλε ενισχύσεις στον χώρο της συναυλίας. Η αστυνομία ζήτησε το Σάββατο από τους περαστικούς να μοιραστούν βίντεο και πληροφορίες, καθώς ο ένοπλος ή οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ δεν έχουν συλληφθεί.

Τα θύματα διακομίστηκαν σε τέσσερα τοπικά νοσοκομεία. Η δήμαρχος του Las Cruces έγραψε ότι «πρόκειται για τραγωδία και εφιάλτη», όπως μεταδίδει το Ασοσιέιτεντ Πρες.

Η πόλη Λας Κρούσες βρίσκεται στην άκρη της ερήμου και κατά μήκος του ποταμού Ρίο Γκράντε, περίπου 66 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού.

BREAKING: Las Cruces police confirmed a mass shooting at Young Park, New Mexico overnight.

Officers responded to gunfire reports around 10 p.m., finding multiple victims near the parking lot at 850 S. Walnut St.

Victims were taken to local hospitals and University Medical… pic.twitter.com/TRVcjLFaKf

