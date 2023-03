ΗΠΑ: Τουλάχιστον 25 νεκροί και ανυπολόγιστες καταστροφές από τους ανεμοστρόβιλους στην πολιτεία του Μισισίπι

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν τις προηγούμενες ώρες την πολιτεία του Μισισίπι, στο νότιο άκρο των ΗΠΑ.

«Είναι μια τραγωδία», υπογράμμισε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τέιτ Ριβς σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφερόμενος στους φονικούς ανεμοστρόβιλους που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε ακτίνα περίπου 150 χιλιομέτρων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για αποκαρδιωτικές εικόνες και διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τους πληγέντες «για όσο χρειαστεί».

Στο Ρόλινγκ Φορκ, μια πόλη περίπου 2.000 κατοίκων στο δυτικό τμήμα του Μισισίπι, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδώθηκαν, συντρίμμια διασκορπίστηκαν στους δρόμους, αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και δέντρα ξεριζώθηκαν.

«Παρέσυρε σχεδόν τα πάντα στο πέρασμα του», είπε για τον ανεμοστρόβιλο η 61χρονη Πατρίσια Πέρκινς. «Τα περισσότερα καταστήματα ισοπεδώθηκαν», συμπλήρωσε.

Drone footage shows the destruction in Rolling Fork, Mississippi, after a deadly and powerful storm system hit late Friday. At least 23 people were killed in Mississippi, and one was killed in Alabama. Emergency officials said dozens more were injured. https://t.co/7iBwPIS5E5 pic.twitter.com/zjLBMR1olE

— The New York Times (@nytimes) March 25, 2023