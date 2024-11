ΗΠΑ: Τον Μπρένταν Καρ διορίζει στον ρυθμιστικό φορέα των τηλεπικοινωνιών ο Τραμπ – Η σχέση του με τον Μασκ και ο στόχος να «εξαρθρώσει το καρτέλ λογοκρισίας»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε την Κυριακή ότι σκοπεύει να διορίσει τον Μπρένταν Καρ ως επικεφαλής του ρυθμιστικού φορέα των τηλεπικοινωνιών (FCC).

Ο Τραμπ περιέγραψε τον Καρ ως μαχητή για την ελευθερία του λόγου, σημειώνοντας πως έχει τη στήριξη του Έλον Μασκ και επιδιώκει να «ανακτηθεί ο έλεγχος» στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Ο κ. Καρ είναι «πολεμιστής υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης», τόνισε ο εκλεγμένος πρόεδρος στο δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε τον προσεχή διορισμό.

Ο Μπρένταν Καρ αντέδρασε αμέσως μέσω X, αρχικά «ευχαριστώντας» τον «(εκλεγμένο) πρόεδρο», κατόπιν επιμένοντας πως «πρέπει να εξαρθρώσουμε το καρτέλ της λογοκρισίας», που επιβάλλουν κατ’ αυτόν γίγαντες της τεχνολογίας όπως οι Facebook, Google, Apple και Microsoft, και να «αποκαταστήσουμε το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης των απλών Αμερικανών».

We must dismantle the censorship cartel and restore free speech rights for everyday Americans.

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 18, 2024