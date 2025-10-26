ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν – Ένας νεκρός και 6 τραυματίες

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, το βράδυ του Σαββάτου, στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν της Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ, έπειτα από τον «homecoming» αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου του ιδρύματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση σημειώνεται γύρω στις 9:30 μ.μ., κατά τη διάρκεια μιας «εορταστικής εκδήλωσης» κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην ιστορική πανεπιστημιούπολη της κομητείας Τσέστερ, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο κόσμος είχε αποχωρήσει από τον αγώνα ποδοσφαίρου και είχε συγκεντρωθεί έξω από το Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο του πανεπιστημίου.

Συνολικά επτά άτομα δέχθηκαν πυρά στο πανεπιστήμιο, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Τσέστερ στην Πενσιλβάνια, Κρίστοφερ ντε Μπαρένα-Σαρόμπε, σε συνέντευξη Τύπου.

«Αυτή είναι μια καταστροφική νύχτα στη νότια κομητεία Τσέστερ στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν», δήλωσε ο εισαγγελέας Κρίστοφερ ντε Μπαρρένα-Σαρόμπε στους δημοσιογράφους «Ήταν ένα χαοτικό σκηνικό και οι άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή προς κάθε κατεύθυνση».

Η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο που βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο. Δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Όπως είπε ο εισαγγελέας, είναι πιθανό να εμπλέκεται και άλλο άτομο στους πυροβολισμούς.  «Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι μια πιθανή θεωρία σε αυτή τη φάση», είπε.

Το θανάσιμα τραυματισμένο θύμα δεν έχει αναγνωριστεί.  Τουλάχιστον τρία άτομα με τραύματα από σφαίρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Christiana στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, και ένα ακόμη στο ChristianaCare στο Νιούαρκ του Ντέλαγουερ, δήλωσε στο CNN ο Τζέι Μουρ από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τσέστερ.

Επίσης, αρκετά άτομα δέχθηκαν επιτόπου ιατρική φροντίδα, αφού ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν και να απομακρυνθούν από το σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τον ή τους δράστες, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το πανεπιστήμιο. Το γραφείο του εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι το περιστατικό ερευνάται από τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές, καλώντας όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το FBI.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα αφότου πέντε άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον, επίσης ιστορικά Μαύρο πανεπιστήμιο, καθώς ξεκινούσαν οι εκδηλώσεις για το Homecoming. Η αστυνομία ανέφερε ότι κανένα από τα θύματα δεν ήταν φοιτητής του Χάουαρντ.

