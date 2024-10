ΗΠΑ: Ποινή – «μήνυμα» στους εξτρεμιστές – 7 χρόνια κάθειρξη σε ακροδεξιό για σχέδιο επίθεσης σε ηλεκτρικές υποδομές

Αμερικανός ακροδεξιός εξτρεμιστής, πρώην μέλος του σώματος Πεζοναυτών, καταδικάστηκε τη Δευτέρα (28/10) να εκτίσει επτά χρόνια κάθειρξης για την εμπλοκή του σε σχέδιο επίθεσης εναντίον υποδομών του δικτύου παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού στο βορειοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ.

Ο Τζόρνταν Ντάνκαν, 29 ετών, που ομολόγησε τον Ιούνιο ότι κατασκεύασε παράνομα τουφέκι, καταδικάστηκε από δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας (νοτιοανατολικά).

Ανήκε σε πενταμελή ομάδα, τρία από τα μέλη της οποίας είναι πρώην Πεζοναύτες, που καταδικάστηκε σε ποινές από φυλάκιση εννιά μηνών ως κάθειρξη δέκα ετών διότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον ηλεκτρικών υποδομών.

