ΗΠΑ: Παράλυτη έγραψε με την σκέψη της το όνομά της σε υπολογιστή – Η διεπαφή που συνέδεσε τον εγκέφαλό της με το μηχάνημα

Η Ώντρεϊ Κρουζ, στις ΗΠΑ, παράλυτη εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, κατάφερε να γράψει το όνομά της χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη σκέψη της, χάρη σε μία διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) που έχει αναπτύξει η εταιρεία Neuralink, η εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων του Ίλον Μασκ.

Η 35χρονη γυναίκα, η οποία έχασε την κινητικότητά της στα 16 της, δημοσίευσε στο Χ (πρώην Twitter) μια φωτογραφία με τη λέξη «Audrey» γραμμένη πρόχειρα σε οθόνη φορητού υπολογιστή. Η ανάρτησή της έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και την άμεση αντίδραση του ίδιου του Μασκ, ο οποίος σχολίασε: «Ελέγχει τον υπολογιστή της μόνο με τη σκέψη της. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι δυνατό».

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε επόμενη ανάρτησή της, η Κρουζ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη διαδικασία. «Υποβλήθηκα σε εγχείρηση εγκεφάλου. Τρύπησαν το κρανίο μου και τοποθέτησαν 128 μικροσκοπικά νήματα στον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου μου. Το τσιπ έχει περίπου το μέγεθος ενός νομίσματος».

Η ίδια διευκρίνισε ότι το εμφύτευμα δεν αποκαθιστά τη σωματική κινητικότητα, αλλά της δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει ψηφιακές συσκευές με τα εγκεφαλικά της σήματα. «Δεν θα με κάνει να περπατήσω ξανά» έγραψε.

Η Κρουζ είναι η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που λαμβάνει το εμφύτευμα της Neuralink στο πλαίσιο της μελέτης PRIME, η οποία δοκιμάζει το τσιπ N1 Telepathy σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Interesting Engineering, στις δοκιμές συμμετέχει και ο Νικ Ρέι, γνωστός ως «P8», ο οποίος δήλωσε τρεις ημέρες μετά την ενεργοποίηση του εμφυτεύματος. «Δεν είχα τέτοιο επίπεδο ψηφιακής αυτονομίας εδώ και χρόνια. Ελπίζω να συμβάλω στη βελτίωση του προϊόντος και είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που ανοίγονται» δήλωσε ο Ρέι.

Η Neuralink φιλοδοξεί τα εμφυτεύματά της να προσφέρουν σε ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες νέους τρόπους επικοινωνίας και ελέγχου συσκευών, ανοίγοντας τον δρόμο για μια επαναστατική μορφή ψηφιακής «τηλεπάθειας».

I tried writing my name for the first time in 20 years. Im working on it. Lol #Neuralink pic.twitter.com/xzPBam5mAS

— Audrey Crews (@NeuraNova9) July 26, 2025