ΗΠΑ: Πανικός στους Δημοκρατικούς μετά την εμφάνιση Μπάιντεν στο ντιμπέιτ – Γρήγορες κινήσεις ή ψύχραιμη αντίδραση το δίλημμα που αντιμετωπίζουν

Καθώς η απέτυχε η προσπάθεια της προεκλογικής ομάδας του προέδρου Τζο Μπάιντεν, στις ΗΠΑ, να δικαιολογήσει την κακή του επίδοση στο ντιμπέιτ απέναντι στον Τραμπ, μ’ ένα «κρυολόγημα» που είχε, εφιστώντας την προσοχή στα «ψέματα» του Ντόναλντ Τραμπ, οι Δημοκρατικοί έχουν κυριευτεί από πανικό.

Τέσσερις μήνες πριν από τις αμερικανικές εκλογές και περίπου έξι εβδομάδες πριν από το Συνέδριο των Δημοκρατικών που υποτίθεται ότι θα επικυρώσει την υποψηφιότητα του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, στελέχη των Δημοκρατικών άρχισαν να σκέφτονται τις πιθανές διεργασίες και διαδικασίες για την αντικατάσταση του Μπάιντεν με έναν άλλο υποψήφιο. Πανικόβλητοι Δημοκρατικοί που αντάλλασσαν μηνύματα, αναρωτιούνται αν ο Μπάιντεν θα σκεφτόταν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

«Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να αποφασίσουν στο συνέδριο του κόμματός τους στα μέσα Αυγούστου αν θα συμμετάσχουν πραγματικά στις εκλογές του Νοεμβρίου με τον Τζο Μπάιντεν», δήλωσε στους κόλπους της κυβέρνησης του Όλαφ Σολτς, ο Μίχαελ Λινκ, Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος, αρμόδιος για τη διμερή συνεργασία με τις ΗΠΑ .

Προς το παρόν, ωστόσο, κανένας από τα “βαριά ονόματα” του Δημοκρατικού Κόμματος δεν έχει δημοσίως μιλήσει για αυτή την προοπτική. Ο Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να σχεδιάζει τη συμμετοχή του σε ένα δεύτερο ντιμπέιτ τον Σεπτέμβριο, μετέδωσε σήμερα το CNN, επικαλούμενο σύμβουλο του Μπάιντεν.

Biden — who has absolutely no idea where he is — leans in for a sniff upon landing in North Carolina pic.twitter.com/PWw2vju1BY — RNC Research (@RNCResearch) June 28, 2024

Συνεχίζουν και οι δύο

Επισήμως, η γραμμή παραμένει η υποστήριξη στον Μπάιντεν, ο οποίος βρέθηκε σήμερα σε προεκλογική εκστρατεία στη Βόρεια Καρολίνα, μια νοτιοανατολική πολιτεία που η ομάδα του ελπίζει να κερδίσει έναντι του Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συγκεντρώσει κεφάλαια για την εκστρατεία στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στο Χάμπτονς, ένα θέρετρο που βρίσκεται κοντά.

Ο Τραμπ θα βρεθεί σήμερα στο Τσέζαπικ, στην πολιτεία της Βιρτζίνια. Ο δισεκατομμυριούχος Τραμπ, συνηθισμένος να μιλά για τον «κοιμισμένο Τζο», κοροϊδεύοντας τον Μπάιντεν, δεν χρειάστηκε καν να αναφερθεί μετά το debate στην κακή απόδοση του αντιπάλου του.

Αντ’ αυτό δημοσίευσε στο δίκτυό του, Truth Social, ένα βίντεο που τον δείχνει να κάνει ωραίες βολές γκολφ: Δεν άρεσε στον Τραμπ να τον χλευάσει ο Μπάιντεν για τις επιδόσεις του στο γκολφ στο debate. Αργότερα, η προεκλογική του ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με όλα τα στραβοπατήματα του Μπάιντεν, τα μπερδεμένα λόγια του και το αχανές βλέμμα του, όταν δεν μιλούσε.

Η ίδια η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις αναγνώρισε ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε μια «δύσκολη» αρχή, αλλά ένιωσε ότι τελείωσε «δυνατά» χωρίς να χάσει ποτέ την ηρεμία του απέναντι σε έναν αντίπαλο που πολλαπλασίασε τους ψευδείς ή εξωφρενικούς ισχυρισμούς, χωρίς να χάσει ποτέ την ηρεμία του.

Η 59χρονη Δημοκρατικός, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή με τη λήξη του debate σε μια επιχείρηση περιορισμού ελέγχου της ζημιάς, θα μεταβεί σήμερα στη Νεβάδα για την προεκλογική της εκστρατεία.

Το όνομά της εμφανίζεται προφανώς στη λίστα εκείνων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον Τζο Μπάιντεν στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, μαζί με ορισμένους εξέχοντες Δημοκρατικούς κυβερνήτες, όπως ο Γκάβιν Νιούσομ της Καλιφόρνια ή η Γκρέτσεν Γουίτμερ του Μίσιγκαν. Ο Νιούσομ απέρριψε την ιδέα ότι ο Μπάιντεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί. «Δεν είναι πιθανό να συμβεί», απάντησε ο συμπρόεδρος της προεκλογικής ομάδας Μπάιντεν, Μιτς Λαντριέ στο CNN.

Μια αιωνιότητα ο πολιτικός χρόνος των 4 μηνών ως τις κάλπες

Αν ο Τζο Μπάιντεν «ρίξει λευκή πετσέτα», και παραιτηθεί από υποψήφιος οι Δημοκρατικοί θα συγκεντρωθούν τον Αύγουστο στο Σικάγο σε ένα «ανοιχτό» συνέδριο, κατά το οποίο οι ψήφοι των αντιπροσώπων που συγκέντρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια των προκριματικών θα επανεξεταστούν. Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί από το 1968.

Το κόμμα τότε έπρεπε στη συνέχεια να βρει τον αντικαταστάτη του προέδρου Λίντον Μπ. Τζόνσον, αφού ο τελευταίος εγκατέλειψε την μάχη για μια δεύτερη θητεία, εν μέσω του πολέμου του Βιετνάμ. Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Χιούμπερτ Χάμφρεϊ προτάθηκε και έχασε τις εκλογές από τον Ρεπουμπλικανό Ρίτσαρντ Νίξον.

Οι συνεντεύξεις με αναποφάσιστους ψηφοφόρους επιβεβαίωσαν ότι ήταν μια κακή βραδιά για τον Μπάιντεν. Περιέγραψαν την εμφάνισή του ως αδύναμη, ντροπιαστική και δύσκολη για παρακολούθηση. Αλλά και η άλλη που ακολούθησε στην Βόρεια Καρολίνα, δεν ήταν πολύ καλύτερη.

Joe Biden in North Carolina reading from a teleprompter yelling and screaming – he looks lost pic.twitter.com/k1aZPHpupN — Braden Cole 🇺🇸 (@BradenACole1) June 28, 2024

Ο Τραμπ, 78 ετών, αντιμετώπισε επίσης ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητά του για το αξίωμα, δεδομένης της καταδίκης του τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη για συγκάλυψη πληρωμών σε μια πορνό σταρ, των προσπαθειών του να ανατρέψει τις εκλογές του 2020 και της χαοτικής του θητείας. Ωστόσο, παρά τον συνήθη ορυμαγδό ψευδών από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, η προσοχή όλων ήταν στον νυν πρόεδρο και στα…στραβοπατήματά του.

Η συζήτηση στα κεντρικά γραφεία του CNN στην Ατλάντα έγινε πολύ νωρίτερα από κάθε άλλο σύγχρονο προεδρικό ντιμπέιτ, τέσσερις και πλέον μήνες -μια αιωνιότητα στην αμερικανική πολιτική – πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Αυτό θα μπορούσε να μετριάσει τη ζημιά για τον Μπάιντεν, καθώς οι μνήμες από την απόδοσή του μπορεί να ξεθωριάσει και οι ειδήσεις δημιουργούν νέους τίτλους και νέα επικαιρότητα.

Τα προβλήματα του Τραμπ

Look at what a RACIST BIGOT Trump was at a Waffle House yesterday and how terribly he treated this young black man who is going into the Army and his mother. I hope this mother and son know that if they don’t vote for Biden in 2024, then THEY AINT BLACK. 🤪 pic.twitter.com/HMstEdelJU — Joe Has Dementia (@RokerGlasses) June 11, 2023

Ο Τραμπ, για παράδειγμα, έχει προγραμματιστεί να καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν το κόμμα του συγκληθεί για να τον εγκρίνει επίσημα ως υποψήφιο. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει άλλες τρεις ποινικές κατηγορίες, αν και καμία δεν φαίνεται πιθανό να εκδικαστεί πριν από τον Νοέμβριο.

Δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μια εκλογική μάχη στήθος με στήθος πριν από το debate, ακόμη και μια μικρή αλλαγή θα μπορούσε να αλλάξει την τροχιά της εκστρατείας.

Biden in Atlanta Waffle House last night after the debate. Look at the facial expressions of everyone around him. Holy shit. It looks like a funeral. If they switch out, they’re liars. And if they don’t, they’re liars. Checkmated in their own web of lies pic.twitter.com/JkCkRM9aDo — Theo Jordan (@Theo_TJ_Jordan) June 28, 2024

Στο εστιατόριο Waffle House, που φτιάχνει βάφλες, στην Ατλάντα και στο οποίο πήγε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ο Μπάιντεν καθώς επέστρεφε στην προεκλογική εκστρατεία, είπε: «Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά». Ερωτηθείς εάν ανησυχεί για την απόδοσή του, απάντησε: «Όχι. Είναι δύσκολο να συζητάς με έναν ψεύτη».

Ο Μπεν Ρόουντς, αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Δημοκρατικού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, προειδοποίησε τους Δημοκρατικούς να μην υποβαθμίσουν την απόδοση του Μπάιντεν. «Το να λες στους ανθρώπους ότι δεν είδαν αυτό που είδαν δεν είναι ο τρόπος να απαντήσεις σε αυτό», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Πολλοί πλέον είναι αυτοί στον πλανήτη, οι οποίοι μετά την κακή επίδοση του Μπάιντεν, αναγκάζονται να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μία επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Κυρίως οι σύμμαχοι των ΗΠΑ. «Ο Τραμπ δεν νίκησε, αλλά ο Μπάιντεν μπορεί και να κατέρρευσε», δηλώνει ο Κουνιχίκο Μιγιάκε, Ιάπωνας, πρώην διπλωμάτης και τώρα διευθυντής ερευνών στο think tank Canon Institute for Global Studies.

Όσο για εχθρούς και αντιπάλους των ΗΠΑ: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ξύπνησε μέσα στη νύχτα για να παρακολουθήσει το ντιμπέιτ και η Μόσχα δεν θα σχολιάσει κάτι που αφορά εσωτερικό ζήτημα της αμερικανικής πολιτικής, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.