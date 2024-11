ΗΠΑ: Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου Τραμπ – Όσα έγιναν στην εκδήλωση στο Mar-a-Lago και η εμφάνιση του Σιλβέστερ Σταλόνε

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να ανακοινώνει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν υψηλές θέσεις στην κυβέρνησή του, με ξεκάθαρη προτίμηση σε άτομα που διατηρούν προσωπικές σχέσεις μαζί του και είναι διατεθειμένοι να εκτελέσουν τις εντολές του.

Στο πλαίσιο μιας λαμπερής εκδήλωσης στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα, ο Τραμπ, φορώντας σμόκιν, αποκάλυψε ότι ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα, Νταγκ Μπέργκουμ, θα αναλάβει επίσημα τη θέση του υπουργού Εσωτερικών, με την ανακοίνωση να αναμένεται σήμερα, Παρασκευή (15/11). Ο Τραμπ υποσχέθηκε επίσης ότι θα ανακοινωθεί άλλη μια σημαντική θέση την ίδια ημέρα.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ ευχαρίστησε υποστηρικτές του, όπως τον Έλον Μασκ, και αναφέρθηκε σε θέματα που χαρακτήρισαν τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις, με έμφαση στο μεταναστευτικό.

Την παρουσία του προλόγισε ο ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος σχολίασε: «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικά μυθική προσωπικότητα».

O Σταλόνε χαρακτήρισε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ως «τον δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον».

