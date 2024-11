ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να κηρύξει «κατάσταση εθνικής ανάγκης» ώστε να εφαρμόσει το σχέδιο μαζικών απελάσεων – «Είναι αλήθεια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει να κηρύξει κατάσταση εθνικής ανάγκης προκειμένου να εφαρμόσει το σχέδιό του μαζικών απελάσεων μεταναστών και επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Καλά νέα: σύμφωνα με πληροφορίες, η επερχόμενη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμη να κηρύξει κατάσταση εθνικής ανάγκης και να χρησιμοποιήσει στρατιωτικούς πόρους στη μάχη κατά της εισβολής (που επέτρεψε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν) μέσω ενός προγράμματος μαζικών απελάσεων», έγραψε ο Τομ Φίτον, διευθυντής της συντηρητικής οργάνωσης Judicial Watch, στην πλατφόρμα Truth Social του εκλεγμένου προέδρου.

If you didn’t see this on Truth Social, here it is: 💥💥 pic.twitter.com/TEtFkIJpON

— Dr. Jan Halper-Hayes (@Biz_Shrink) November 18, 2024