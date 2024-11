ΗΠΑ: Η γάτα του Τιμ Γουόλς «γιατρεύει» τις πληγές του μετά την εκλογική ήττα – Οι πρώτες δηλώσεις του υποψήφιου Αντιπροέδρου των Δημοκρατικών

Στον απόηχο της ήττας του στις Αμερικανικές εκλογές, ο Τιμ Γουόλς βρέθηκε στο σπίτι του στη Μινεσότα, παρέα με τη γάτα του και τη στήριξη της οικογένειάς του.

Φορώντας casual ρούχα, ο πρώην υποψήφιος Αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών εμφανίστηκε στη δημοσίευση μιας φωτογραφίας στο Instagram, από τον λογαριασμό της κόρης τους, Χόουπ, η οποία έγραψε ως λεζάντα στο story: «Η Γη συνεχίζει να γυρίζει και εμείς συνεχίζουμε να παλεύουμε για μια ακόμα μέρα».

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εικόνα του Γουόλς μετά την αποχώρησή του από την προεκλογική σκηνή των ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα είχε εμφανιστεί με δάκρυα συγκίνησης στην ομιλία της Κάμαλα Χάρις την Τετάρτη, καθώς η υποψήφια για το προεδρικό χρίσμα εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της προς αυτόν και την οικογένειά του για την αφοσίωσή τους.

Μετά την ομιλία της Χάρις, ο Ουόλς δημοσίευσε στο X ένα συγκινητικό μήνυμα: «Ευχαριστώ την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις που με εμπιστεύτηκε και με επέλεξε για συνοδοιπόρο της στην προεκλογική μάχη. Ήταν τιμή και προνόμιο να αγωνίζομαι στο πλευρό της. Παρά το αποτέλεσμα, είμαι ευγνώμων προς τους εκατομμύρια Αμερικανούς που μας στήριξαν και υπερασπίστηκαν τις μεγαλύτερες αξίες μας: την ευπρέπεια, τη συμπόνια και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο».

Thank you Vice President @KamalaHarris for putting your faith in me, and selecting me as your running mate. Campaigning at your side was the honor and privilege of my life. pic.twitter.com/TmjNVezTFM

— Tim Walz (@Tim_Walz) November 7, 2024