ΗΠΑ: «Έξυπνα» ταξί έχουν κάνει τους κατοίκους γειτονιάς να χάσουν τον ύπνο τους – Τι συμβαίνει κάθε βράδυ – ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) έχει κάνει τους κατοίκους μιας γειτονιάς στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, κυριολεκτικά, να χάσουν τον ύπνο τους. Κι αυτό, γιατί ακριβώς στη μέση ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πάρκινγκ για ταξί τα οποία κυκλοφορούν χωρίς οδηγό, «προϊόντα» της Artificial Intelligence (ελληνιστί, τεχνητή νοημοσύνη).

Για κάποιον ανεξήγητο, μέχρι στιγμής, τεχνικό λόγο, τα ταξί κάθε βράδυ στις 4 αρχίζουν να κινούνται από μόνα τους κάνοντας συνεχώς γύρους στο πάρκινγκ με τα φώτα αναμμένα και τις κόρνες να ηχούν στη διαπασών.

«Έχουμε χάσει τον ύπνο και την ηρεμία μας», λέει ένας αγανακτισμένος κάτοικος της περιοχής που ζητάει να δοθεί μια λύση στο όλο θέμα. Αρχικά, οι κάτοικοι είχαν ενθουσιαστεί που θα είχαν ακριβώς δίπλα τους τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όμως στη συνέχεια η χαρά τους εξελίχθηκε σε… εφιάλτη. «Η ηρεμία είναι μια λέξη άγνωστη πλέον για εμάς. Στην αρχή είχε πλάκα να τα βλέπεις, όμως, πλέον, έχει καταντήσει κάτι παραπάνω από εκνευριστικό», εξομολογείται μια κάτοικος.

Σύμφωνα με τη Sun, το λογισμικό και ο χειρισμός των συγκεκριμένων αυτόνομης οδήγησης ταξί είναι της Waymo, μιας αμερικανικής εταιρίας που εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους τεχνολογικούς νεοτερισμούς. Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό σε καθημερινή βάση δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, όμως ερευνάται και ευελπιστούν ότι σύντομα θα έχουν μια ικανοποιητική απάντηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τους κατοίκους της περιοχής, τα ταξί έχουν αρχίσει να επιδεικνύουν την ίδια… συμπεριφορά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας τη ζωή τους ακόμα πιο δύσκολη. Μάλιστα, άνθρωποι που μένουν στο συγκεκριμένο σημείο για περισσότερα από 20 χρόνια, αναφέρουν ότι λόγω της έλλειψης ύπνου έχουν γίνει «πολύ πιο ευερέθιστοι και γκρινιάρηδες», ενώ – όπως λένε – το χειρότερο είναι το συνεχές κορνάρισμα.

Τελικά, η εταιρία διαχείρισης των ταξί βρήκε το πρόβλημα και το έλυσε με τους κατοίκους να αναφέρουν σε σχετικές αναρτήσεις ότι «επιτέλους, τα πράγματα ηρέμησαν»

«The day AI starts to take over»

Waymo driverless taxis try to leave for work at 4 am but get into a self-created jam.

[📹 curiosior]https://t.co/1Rem1qAJ4p

— Massimo (@Rainmaker1973) August 11, 2024