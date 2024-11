ΗΠΑ: Εισαγγελέας ζητά από δικαστή να αποσύρει την υπόθεση παρέμβασης στις εκλογές 2020 κατά του Τραμπ

Ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ ζήτησε από δικαστή να απορρίψει την υπόθεση ομοσπονδιακής παρέμβασης στις εκλογές εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πρόκειται να γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC, σε νέα έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, ο Σμιθ είπε στον δικαστή ότι η υπόθεση πρέπει να κλείσει λόγω της πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης που απαγορεύει τη δίωξη εν ενεργεία προέδρου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει αθώος για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ και άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειές του να ανατρέψει την ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ως αποτέλεσμα των εκλογών που διεξήχθησαν στις 5 Νοεμβρίου 2024, ο κατηγορούμενος, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, θα ορκιστεί Πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου 2025», έγραψε ο Σμιθ στη νέα κατάθεση. «Εδώ και πολύ καιρό αποτελεί θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών απαγορεύει την ομοσπονδιακή απαγγελία κατηγοριών και την επακόλουθη ποινική δίωξη ενός εν ενεργεία Προέδρου».

«Αυτό το αποτέλεσμα δεν βασίζεται στην ουσία ή στη δύναμη της υπόθεσης εναντίον του κατηγορουμένου», πρόσθεσε ο Σμιθ στην εξασέλιδη κατάθεση.

Το αίτημα για την απόρριψη της υπόθεσης εκλογικής ανατροπής του Τραμπ σηματοδοτεί το τέλος ενός μακρόχρονου νομικού έπους, αφού ο Σμιθ αναγκάστηκε να καταθέσει εκ νέου κατηγορίες εναντίον του προέδρου με βάση απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ο Τραμπ είχε μερική ασυλία στη δίωξη.

Special counsel Jack Smith drops case against Donald Trump over interference during the 2020 election which he lost https://t.co/0dYQIhLlzt

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 25, 2024