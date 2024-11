Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που σκοράρει κόντρα σε 200 ομάδες

Με το γκολ του εναντίον της Αλ Καντισίγια σε-εντός έδρας- αγώνα πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας για την Αλ Νασρ (1-2) στις 23 Νοεμβρίου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης στην παγκόσμια ιστορία του ποδοσφαίρου που σκόραρε εναντίον 200 διαφορετικών ομάδων: 152 συλλόγους και 48 εθνικές ομάδες.

Στην κορυφή της κατάταξης με τους συλλόγους που έχει σκοράρει τις περισσότερες φορές- σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS)- βρίσκεται η Σεβίλλη με 27 σε μόλις 18 αγώνες. Περιέργως, η Σεβίλλη είναι το πιο αγαπημένο θύμα και για τον Λιονέλ Μέσι (38 γκολ).

Συνολικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει παίξει εναντίον 270 ομάδων (198 σύλλογοι, 72 εθνικές ομάδες). Οκτώ από τις 72 ομάδες που δεν έχει σκοράρει εναντίον τους, τις έχει αντιμετωπίσει από τρεις έως πέντε φορές.

IFFHS:

Cristiano Ronaldo is the first player in football history to score against 200 different teams.

This figure is made up of 152 clubs and 48 national teams. pic.twitter.com/elRP5Stt7b

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) November 25, 2024