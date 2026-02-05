ΗΠΑ: Δικαστής στο Όρεγκον περιορίζει τις συλλήψεις χωρίς ένταλμα από πράκτορες της ICE

Οι πράκτορες της ICE δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν συλλήψεις χωρίς ένταλμα στο Όρεγκον, εκτός εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος διαφυγής, σύμφωνα με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Mustafa Kasubhai εξέδωσε προσωρινό περιοριστικό μέτρο στο πλαίσιο ομαδικής αγωγής που στρέφεται κατά της πρακτικής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να συλλαμβάνει μετανάστες που συναντούν κατά τη διάρκεια ενισχυμένων επιχειρήσεων, μια πρακτική που περιγράφεται ως «συλλάβετε πρώτα, αιτιολογήστε μετά».

Παρόμοιες ενέργειες, όπως η είσοδος των πρακτόρων σε σπίτια χωρίς ένταλμα, έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ομάδες υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων σε όλη τη χώρα, ιδίως στο πλαίσιο των μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Ενώπιον του δικαστή παρουσιάστηκαν αποδείξεις ότι πράκτορες στο Όρεγκον έχουν συλλάβει άτομα χωρίς τέτοια ένταλμα ή αξιολόγηση πιθανότητας διαφυγής. Μεταξύ των μαρτύρων ήταν ο Victor Cruz Gamez, 56 ετών, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ από το 1999 και ισχυρίστηκε ότι συνελήφθη και κρατήθηκε σε κέντρο κράτησης για τρεις εβδομάδες παρότι διέθετε έγυρη άδεια εργασίας.

Πηγή: Associated Press