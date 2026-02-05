ΗΠΑ: Δικαστής στο Όρεγκον περιορίζει τις συλλήψεις χωρίς ένταλμα από πράκτορες της ICE

Σύνοψη από το

  • Οι πράκτορες της ICE δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν συλλήψεις χωρίς ένταλμα στο Όρεγκον, εκτός εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος διαφυγής, σύμφωνα με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή των ΗΠΑ την Τετάρτη.
  • Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Mustafa Kasubhai εξέδωσε προσωρινό περιοριστικό μέτρο στο πλαίσιο ομαδικής αγωγής που στρέφεται κατά της πρακτικής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να συλλαμβάνει μετανάστες που συναντούν κατά τη διάρκεια ενισχυμένων επιχειρήσεων, μια πρακτική που περιγράφεται ως «συλλάβετε πρώτα, αιτιολογήστε μετά».
  • Ενώπιον του δικαστή παρουσιάστηκαν αποδείξεις ότι πράκτορες στο Όρεγκον έχουν συλλάβει άτομα χωρίς τέτοια ένταλμα ή αξιολόγηση πιθανότητας διαφυγής, όπως στην περίπτωση του Victor Cruz Gamez, ο οποίος συνελήφθη παρότι διέθετε έγκυρη άδεια εργασίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Παρόμοιες ενέργειες, όπως η είσοδος των πρακτόρων σε σπίτια χωρίς ένταλμα, έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ομάδες υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων σε όλη τη χώρα, ιδίως στο πλαίσιο των μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Ενώπιον του δικαστή παρουσιάστηκαν αποδείξεις ότι πράκτορες στο Όρεγκον έχουν συλλάβει άτομα χωρίς τέτοια ένταλμα ή αξιολόγηση πιθανότητας διαφυγής. Μεταξύ των μαρτύρων ήταν ο Victor Cruz Gamez, 56 ετών, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ από το 1999 και ισχυρίστηκε ότι συνελήφθη και κρατήθηκε σε κέντρο κράτησης για τρεις εβδομάδες παρότι διέθετε έγυρη άδεια εργασίας.

Πηγή: Associated Press

05:12 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τις πλημμυρες που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο»

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες Τετάρτη στην Πορτογαλία ένας άνδρας περίπου 60 ετών, εξαιτίας των πλ...
02:22 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Μιλγουόκι: Καρέ – καρέ η διάσωση βρέφους με μία κουβέρτα από φλεγόμενο διαμέρισμα

Ένα δραματικό στιγμιότυπο βιντεοσκοπήθηκε στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ, καθώς γείτονες προχώρησαν σε ...
00:10 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ ότι ψέκασε με το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη το έδαφός του

Σε «περιβαλλοντικό και υγειονομικό έγκλημα» αναφέρεται η Βηρυτός κατηγορώντας το Ισραήλ ότι ψέ...
23:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Γροιλανδία: Σκύλος… ρεπόρτερ «έκλεψε» κάμερα 700 δολαρίων και κατέγραψε το δικό του βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Γροιλανδία, όταν ένας σκύλος κατάφερε να μετατραπεί ά...
