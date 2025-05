ΗΠΑ: «Μπλακ άουτ» στο σύστημα λειτουργίας του Μετρό στο Σαν Φρανσίσκο – Σε απόγνωση χιλιάδες επιβάτες

Το σύστημα που διαχειρίζεται το μετρό του Σαν Φρανσίσκο τέθηκε αιφνιδίως εκτός λειτουργίας το πρωί της Παρασκευής (9/5), με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν όλοι οι συρμοί και να καταστεί ιδιαίτερα περίπλοκη η μετάβαση χιλιάδων εργαζομένων στη δουλειά τους.

«Λόγω ενός προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα, η υπηρεσία διακόπτεται μέχρι νεωτέρας» ανέφερε το μήνυμα στον ιστότοπο του μετρό (BART), προτρέποντας τους επιβάτες να αναζητήσουν «εναλλακτικά μέσα μεταφοράς».

Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες αναγκάστηκαν να στριμωχτούν σε λεωφορεία. Οι μεγάλες γέφυρες της πόλης, η περίφημη Γκόλντεν Γκέιτ και η Όκλαντ Μπέι Μπριτζ, ήταν εντελώς μποτιλιαρισμένες.

Το Σαν Φρανσίσκο είναι μια από τις ελάχιστες μεγάλες μητροπόλεις των ΗΠΑ που διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας, με μετρό, λεωφορεία, φεριμπότ και τα διάσημα τραμ που προσελκύουν τους τουρίστες.

Η βλάβη στο δίκτυο BART, το οποίο καθημερινά εξυπηρετεί 174.000 επιβάτες και διαθέτει γραμμές μήκους 210 χιλιομέτρων, φαίνεται ότι προκλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο επανεκκίνησε το πληροφοριακό σύστημα, έπειτα από τη συντήρησή του, τη νύχτα, εξήγησε μια εκπρόσωπος στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ABC7.

