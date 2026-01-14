ΗΠΑ: Αποσύρουν μέρος του προσωπικού από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ

Η Ντόχα επιβεβαίωσε σήμερα, Τετάρτη,  ότι ελήφθησαν προληπτικά μέτρα στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ, Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης μέρους του προσωπικού, λόγω των αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων.

Η υπηρεσία διεθνών ΜΜΕ  του Κατάρ μετέδωσε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος ευρύτερων προσπαθειών για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων και για την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, προσθέτοντας ότι τυχόν περαιτέρω εξελίξεις θα ανακοινωθούν μέσω επίσημων διαύλων.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Reuters πως οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Επίσης νωρίτερα, δύο διπλωματικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ορισμένα μέλη του προσωπικού στην βάση Αλ Ουντέιντ έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση πριν από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη, 14/1).

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη. Η βάση στεγάζει επίσης το στρατηγείο της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή, της γνωστής Centcom και είναι η δεύτερη φορά που εκκενώνεται μερικώς.

Ενόψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ τον περασμένο χρόνο απαντώντας στις αμερικανικές επιδρομές κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα πλήξει τις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους, αν η Ουάσινγκτον επιτεθεί κατά του Ιράν, ως αντίποινα στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, όπως έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

18:34 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι: «Πιθανό χτύπημα ΗΠΑ κατά του Ιράν εντός των επόμενων 24 ωρών» – Τι μεταδίδει το Reuters

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν φαίνεται πιθανή, λένε δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφ...
18:00 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γάζα: Επιτεύχθηκε συμφωνία για τη σύνθεση της 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών που θα διοικήσει την Λωρίδα

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε ό,τι αφορά τα ο...
17:40 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ να πει στους Δανούς να διώξουν Ρώσους και Κινέζους από την Γροιλανδία – Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις απειλές του για την Γροιλανδία, και με νέα τ...
17:35 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Το κυβερνητικό αεροσκάφος «Wing of Zion» στάθμευσε για περίπου 30 λεπτά στο Ηράκλειο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής

Σενάρια για επικείμενη στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν προκάλεσε η πτήση του κυβερνητικού αερ...
