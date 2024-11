ΗΠΑ: Αποσύρεται από υποψήφιος υπουργός Δικαιοσύνης ο Ματ Γκέιτζ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην βουλευτής, Ματ Γκέιτζ ,δήλωσε ότι αποσύρεται από υποψήφιος υπουργός Δικαιοσύνης – θέση για την οποία τον είχε επιλέξει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια αμφιλεγόμενη επιλογή που είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο σε παρατεταμένη και άσκοπη αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον, συνεπώς θα αποσύρω το όνομά μου από το ενδεχόμενο να διατελέσω υπουργός Δικαιοσύνης», έγραψε ο Γκέιτζ σε μια ανάρτηση στο X. «Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Τραμπ πρέπει να βρεθεί στο πόστο του και να είναι έτοιμος από την πρώτη μέρα» διακυβέρνησης, τόνισε.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback – and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…

