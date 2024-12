ΗΠΑ: Αναστάτωση μετά την καθήλωση των αεροσκαφών της American Airlines για μία ώρα – «Μου καταστρέψατε τις διακοπές»

Η καθήλωση για μία ώρα των αεροσκαφών της American Airlines σήμερα το πρωί σε όλες τις ΗΠΑ λόγω «τεχνικού προβλήματος» ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση στους επιβάτες σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, μια μέρα με τεράστια επιβατική κίνηση.

«Η American Airlines ανέφερε ένα τεχνικό πρόβλημα σήμερα το πρωί και ζήτησε καθήλωση των αεροσκαφών της σε όλη τη χώρα. Η καθήλωση ήρθη», τόνισε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Μπρίτζετ Φρέι.

Η αναστολή πτήσεων του μεγαλύτερου αμερικανικού αερομεταφορέα διήρκεσε μία ώρα από τις 06:50 έως τις 07:50 (Ανατολική Ζώνη Ώρας ΗΠΑ).

«Μου καταστρέψατε τις διακοπές»

Αυτή η διατάραξη των πτήσεων προκάλεσε αναστάτωση σε επιβάτες.

«Τι εφιάλτης», «μου καταστρέψατε τις διακοπές», έγραψαν στις αναρτήσεις τους οργισμένοι επιβάτες.

Had my first ever flight with American Airlines on Sunday, and they left my bag behind. Completely ruined my holiday plans. Thanks American! — Matthew Coward (@Mpc103) December 24, 2024

No Updates from American Airlines yet as to WHY this is occurring #Breaking The FAA grounded all American Airlines flights nationwide 😳😳 Christmas Eve Nightmare for all travelers #AmericanAirlines #Christmas #ChristmasEve pic.twitter.com/3VLVN36h3t — Culture War (@CultureWar2020) December 24, 2024

A software outage that prevents extremely important weight and balance calculations has grounded ALL American Airlines flights nationwide! The airline is working on a fix but hasn’t provided a timeline. This is the main reason I don’t fly… pic.twitter.com/FKKgcOM9rn — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) December 24, 2024

«Ομάδες μας εργάζονται για να επιλύσουν αυτό το τεχνικό πρόβλημα, σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας», τόνισε η American Airlines με ανάρτηση στο X, προσπαθώντας να κατευνάσει τους επιβάτες που επηρεάστηκαν από αυτή τη μονόωρη καθήλωση αεροσκαφών του αερομεταφορέα.