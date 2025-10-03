Influencer και σταρ του TikTok βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – «Κύμα» συγκίνησης στα προφίλ της από χιλιάδες θαυμαστές

Η είδηση του θανάτου της 21χρονης σταρ του TikTok και παρουσιάστριας Τζένιφερ Νικόλ Ρίβας έχει συγκλονίσει την Ονδούρα και τους χιλιάδες θαυμαστές της στα social media.

Η influencer βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στην πρωτεύουσα Τεγουσιγάλπα, την Τετάρτη, όπως μετέδωσε το HCH Televisión Digital.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenifer Rivas (@iamjenirivas_)


Η οικογένειά της, βυθισμένη στη θλίψη, εκτιμά ότι ο θάνατός της οφείλεται σε επιληπτική κρίση, επισημαίνοντας ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για την πάθηση. Οι Αρχές ανέφεραν πως πρόκειται για θάνατο από φυσικά αίτια, ενώ το ίδιο Μέσο σημειώνει ότι «η Ρίβας είχε επιληψία και βρισκόταν σε θεραπεία για την αντιμετώπισή της».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenifer Rivas (@iamjenirivas_)


Η Ρίβας, που παρουσίαζε εκπομπές στο τηλεοπτικό κανάλι CHTV, είχε ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο, μετρώντας 110.000 followers στο TikTok.

@jeniferrivas1 Si es para vos 👹#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fylpシ #fypppppppppppppp #viral #enparati ♬ sonido original – RAP MEXA 😍💯🇲🇽

Το ονδουριανό podcast «El Showsero TV», που παρουσιάζει ο YouTuber Gazù Bbx, απέτισε φόρο τιμής γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη, από το El Showsero TV και όλη την ομάδα του “El Eventazo: Pickle War”, θρηνούμε την ανεπανόρθωτη απώλεια της αγαπημένης μας Τζένιφερ Ρίβας, από την ομάδα Los del Barrio».

Μόλις λίγες ώρες πριν πεθάνει, η Ρίβας είχε ανεβάσει μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανιζόταν σε γήπεδο pickleball κρατώντας ρακέτα, με τη λεζάντα: «Ετοιμάζομαι».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenifer Rivas (@iamjenirivas_)


Παράλληλα, σπούδαζε Δημοσιογραφία στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Ονδούρας, το μεγαλύτερο και υψηλότερα καταταγμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, όπως ανέφερε στο προφίλ της.

Οι θαυμαστές της πλημμύρισαν με σχόλια το τελευταίο της βίντεο στο TikTok, που είχε αναρτήσει τη Δευτέρα, εκφράζοντας την οδύνη τους για τον ξαφνικό θάνατό της.

@jeniferrivas1☹️😆♬ sonido original – Jasmin 🩵


«Σε ευχαριστώ που πάντα πίστευες σε μένα. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη! Είχαμε πολλούς στόχους, όνειρα και επιτεύγματα στο μυαλό μας μαζί, αλλά ο Θεός είναι τέλειος και έπρεπε να φύγεις. Θα τα ξαναπούμε στην αιωνιότητα, Τζένιφερ. Θα μου λείψεις τόσο πολύ!», έγραψε ένας θαυμαστής της στα ισπανικά.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Τζένιφερ. Είχες ένα λαμπρό μέλλον μπροστά σου. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες να χαμογελάμε στο Los Venados 504. Πέτα ψηλά – πολύ ψηλά».

Το «Los Venados 504» ήταν μια ομάδα δημιουργίας περιεχομένου με την οποία συνεργαζόταν η influencer πριν τον πρόωρο θάνατό της.

