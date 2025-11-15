Ινδία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Σριναγκάρ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ινδία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Σριναγκάρ
Πηγή: AP

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 27 τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Σριναγκάρ στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Όπως μεταδίδει το NDTV, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: AP

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Δελχί, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι πραγματική η αγάπη που έχετε με τον σύντροφό σας; 8 τρόποι να το καταλάβετε

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

ΟΔΔΗΧ: Τέλος στις εκδόσεις ομολόγων για το 2025 – Ακυρώνεται η δημοπρασία της 19ης Νοεμβρίου

Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ: Πόσο αισιόδοξοι είναι οι Έλληνες μάνατζερ για την ελληνική οικονομία – Τα 3 πιο σημαντικά εμπόδια στην επι...

Το Nano Banana έφτασε στο Google Photos – Δείτε τι περιλαμβάνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Με πυραύλους Neptune χτύπησε η Ουκρανία την Ρωσία στο λιμάνι Νοβοροσίσκ – Ανεστάλη η εξαγωγή του πετρελαίου

Με μια στοχευμένη επίθεση στο λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, τα ξημερώματα της Παρασκευή...
01:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει την Alibaba για στήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων της Κίνας κατά στόχων στις ΗΠΑ

Τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, την Alibaba, κατηγορεί η Ουάσινγκτον ...
23:52 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο ...
23:07 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Guardian: Θα παραμείνει ο έρωτας με Τεχνητή Νοημοσύνη ταμπού ή θα γίνει η έξυπνη επιλογή;

Ο έρωτας με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι κάτι που συμβαίνει όλο και πιο συχνά στις μέρες, ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα