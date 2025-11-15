Ινδία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Σριναγκάρ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 27 τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Σριναγκάρ στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Video | An accidental blast at Nowgam police station on the outskirts of Srinagar claimed seven lives and injured 27 others. The explosion occurred while authorities were extracting samples from a large cache of explosives recently seized in connection with the ‘white-collar’… pic.twitter.com/2HQJ47FYcM — Daily Excelsior (@DailyExcelsior1) November 14, 2025

Όπως μεταδίδει το NDTV, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.

J&K: Accidental blast at Nowgam police station while handling Faridabad seized explosives; 6 killed, 27 injured Eight personnel were injured in an accidental blast at the Nowgam police station in Srinagar late Friday night, killing six people and injuring 27 — mostly policemen… pic.twitter.com/zZAcMvSsxy — Atulkrishan (@iAtulKrishan1) November 14, 2025

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Δελχί, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters