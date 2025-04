Ινδία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ινδία και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το εργοστάσιο, στην πόλη Ντίσα. «Η σφοδρότατη έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο προκάλεσε την κατάρρευση της οροφής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κρατιδίου, Ρικισές Πατέλ, επισημαίνοντας πως η βιοτεχνία λειτουργούσε χωρίς άδεια.

«Ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν διάσπαρτα σε αγρόκτημα που βρίσκεται 200- 300 μέτρα μακριά από το εργοστάσιο», αφηγήθηκε τοπικός αξιωματούχος.

Τα πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φεστιβάλ, εκδηλώσεις πάσης φύσεως και γάμους. Πολλές βιοτεχνίες πυροτεχνημάτων λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας στοιχειώδεις κανονισμούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά φονικές εκρήξεις.

Τον Φεβρουάριο του 2024, έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μάντια Πραντές (κεντρικά) στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους. Επτά μήνες αργότερα, άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ανάλογο δυστύχημα στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές της βόρειας Ινδίας.

⚡In #India, 18 people were killed in an explosion at a #FirecrackerFactory. The rescue operation to save those trapped under the rubble is ongoing. pic.twitter.com/kwf1mOTHMF

— News.Az (@news_az) April 1, 2025