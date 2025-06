Ινδία: Έξι νεκροί από κατάρρευση γέφυρας – Έπεσαν σε ποταμό και παρασύρθηκαν

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ινδία και άλλοι 25 παρασύρθηκαν την Κυριακή, όταν κατέρρευσε γέφυρα πάνω από τον ποταμό Ιντραγιάνι στην πόλη Πούνε, στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN-News18.

Τουλάχιστον 25 άτομα ήταν επάνω στην σιδερένια γέφυρα όταν εκείνη κατέρρευσε, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βρεθούν στο νερό και να παρασυρθούν.

#Pune, Maharashtra: A bridge over the Indrayani River collapsed in Kundamala, Maval taluka of Pune, causing 25–30 tourists to fall into the river. Heavy rains had raised water levels.

Local police, fire brigade, and NDRF teams rushed to the site and launched a rescue operation.… pic.twitter.com/pvdJmll3iA

— All India Radio News (@airnewsalerts) June 15, 2025