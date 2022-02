Κύπριος ΥΠΟΙΚ: Δεν αντιταχθήκαμε στην αποπομπή της Ρωσίας από το SWIFT

Η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της Ρωσίας από το Swift απάντησε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Πετρίδης, σε ό,τι αφορά την επίσημη στάση που θα κρατήσει η Κύπρος σχετικά με τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα διατραπεζικών πληρωμών Swift.

”Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησαν στις παράνομες ρωσικές στρατιωτικές ενέργειες στην Ουκρανία με οικονομικές κυρώσεις έναντι της Ρωσίας”, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Πετρίδης, ”στο όνομα της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της Ρωσίας από το Swift. Όλα είναι στο τραπέζι”.

#EU Leaders responded to the #unlawful Russian military actions in #Ukraine by economic sanctions on Russia. In the name of EU unity and solidarity to #Ukrainian people #Cyprus has NOT objected to ANY EU sanctions including cutting Russia off Swift. Everything is on the table

— ConstantinosPetrides (@Petrides_C) February 25, 2022