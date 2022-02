Οι Simpsons είχαν προβλέψει την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία από το 1998

Όσα χρόνια προβάλλονται οι Simpsons οι θαυμαστές τους επιμένουν ότι στη σειρά διατυπώνονται κατά καιρούς “προφητείες” που αφορούν σε παγκόσμια φαινόμενα. Αυτή τη φορά, με αφορμή τη ρωσο-ουκρανική κρίση, επανήλθε στη δημοσιότητα το επεισόδιο υπό τον τίτλο “Simpson Tide” από το 1998, όπου οι θαυμαστές των Simpsons επιμένουν ότι είχε προβλεφθεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στο επεισόδιο αυτό πραγματοποιείται συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ που γρήγορα οδηγεί στην ανακοίνωση από τη Ρωσία της επιστροφής της Σοβιετικής Ένωσης. Το επεισόδιο τα έχει όλα: κρυμμένα τανκς, συρματοπλέγματα και έναν Λένιν ζόμπι που επανέρχεται από τους νεκρούς να διακηρύσσει ότι “πρέπει να συντρίψουμε τον καπιταλισμό”. Πολλοί χρήστες του twitter, βλέποντας το επεισόδιο, έσπευσαν να μιλήσουν για νέα “προφητεία” έκπληκτοι από τον παραλληλισμό των καταστάσεων του 1998 με το σήμερα.

