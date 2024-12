Τζίμι Κάρτερ: Εθνικό πένθος στις ΗΠΑ για τον θάνατο του πρώην προέδρου

Ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κήρυξε την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου, εθνική ημέρα πένθους για τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής Τζίμι Κάρτερ, καλώντας τους Αμερικανούς να επισκεφθούν τους χώρους λατρείας τους για να «αποδώσουν φόρο τιμής» στον εκλιπόντα ηγέτη.

«Καλώ τον αμερικανικό λαό να συγκεντρωθεί εκείνη την ημέρα στους αντίστοιχους χώρους λατρείας του, για να αποδώσει φόρο τιμής στη μνήμη του Προέδρου Τζέιμς Έρλ Κάρτερ Τζούνιορ», δήλωσε ο Μπάιντεν σε προκήρυξη του Λευκού Οίκου. «Προσκαλώ τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που μοιράζονται τη θλίψη μας να συμμετάσχουν σε αυτήν τη σοβαρή τελετή». Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζίμι Κάρτερ, που είχε τιμηθεί και με το Νόμπελ Ειρήνης, απεβίωσε σε ηλικία 100 ετων.

