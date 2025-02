Γεμάτα… αμερικανικά προϊόντα που επέτρεπαν την κατασκοπεία τα κινεζικά μπαλόνια που πέρασαν από τις ΗΠΑ – Τι έδειξαν οι αναλύσεις

Γεμάτο με αμερικανική τεχνολογία κατασκοπείας που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κατασκοπεύει τους Αμερικανούς, ήταν το κινέζικο μπαλόνι που πέρασε πάνω τις ΗΠΑ, οι οποίες το κατέρριψαν και το ερεύνησαν, σύμφωνα με δύο πηγές με άμεση γνώση της τεχνικής ανάλυσης που διεξήγαγε ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με το Newsweek.

Στο εσωτερικό του μπαλονιού βρέθηκε μια μονάδα δορυφορικής επικοινωνίας, αισθητήρες και άλλη τεχνολογία από τουλάχιστον πέντε αμερικανικές εταιρείες. Αυτό υπογραμμίζει την αποτυχία των προσπαθειών των ΗΠΑ να περιορίσουν τις εξαγωγές τεχνολογίας που θα μπορούσε να έχει στρατιωτική χρήση σ’ έναν από τους βασικούς τους αντιπάλους, την Κίνα, καθώς και σε χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν.

Η ανακάλυψη θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των ιδιωτικών εταιρειών που πωλούν τον εξοπλισμό τους σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς να ελέγχουν ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες της τεχνολογίας, η οποία όμως έχει διπλή χρήση σε αμυντικές εφαρμογές καθώς και σε πολιτικές εφαρμογές.

Μια κινεζική πατέντα που εξέτασε το Newsweek περιγράφει ένα σύστημα επικοινωνιών για ακριβώς ένα τέτοιο αερόστατο όπως αυτό που διέσχισε την Αμερική. Το σύστημα είναι βασισμένο στη χρήση ενός δορυφορικού πομποδέκτη από αμερικανική εταιρεία, τον οποίο οι ελεγκτές του αερόστατου στην Κίνα θα χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνούν μαζί του και ο οποίος θα μπορούσε να στέλνει δεδομένα πίσω. Ο συγκεκριμένος πομποδέκτης είναι εύκολα διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

Το γιγάντιο, λευκό αερόστατο, φτιαγμένο για να πετά σε μεγάλο ύψος, εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Αλάσκας, τον Ιανουάριο του 2023 και διέσχισε τον Καναδά και τις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, τραβώντας την προσοχή του κοινού, πριν καταρριφθεί από ένα μαχητικό αεροσκάφος F-22, στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας στις 4 Φεβρουαρίου 2023.

The Chinese Spy Ballon has been eliminated. Shot down by fighter jets off the Carolina coast. pic.twitter.com/FunhGnePxQ

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 4, 2023