Γάζα: Συνεργείο της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης έγινε στόχος ισραηλινών πυρών

Η τουρκική κρατική τηλεόραση TRT μετέδωσε ότι συνεργείο της αραβόφωνης υπηρεσίας του δικτύου, TRT Arabi, έγινε στόχος ισραηλινών πυρών στη Γάζα.

Ο Sami Barhoum, δημοσιογράφος του TRT Arabi στη Γάζα, τραυματίστηκε «ελαφρά». Ο Barhoum, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, δήλωσε ότι το συνεργείο του πυροβολήθηκε πέντε φορές ενώ προετοίμαζαν ένα δελτίο ειδήσεων.

TRT Arabi reporter Sami Barhoum and his team were targeted by Israeli forces in Palestine’s Gaza. The TRT Arabi reporter was slightly injured in the attack.

TRT teams had previously been attacked by Israeli forces in Gaza and the occupied West Bank and East Jerusalem pic.twitter.com/C9mxhE1SIT

