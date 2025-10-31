Γαλλία: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

Το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί, στην Γαλλία, θα εξεταστεί από τα δικαστήρια στις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από δικαστική πηγή.

Ο 70χρονος Σαρκοζί μπήκε στην φυλακή, στις 21 Οκτωβρίου, εκτίοντας την πενταετή ποινή φυλάκισης που του επέβαλε, στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού, το οποίο τον βρήκε ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007.

Ο πρώην πρόεδρος ο οποίος κρατείται στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, την ημέρα της φυλάκισής του.  Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και μια νέα δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο, αν και οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί επισήμως.

Περισσότερο από την ίδια την καταδίκη, ήταν το ένταλμα σύλληψης, που προκάλεσε γενική κατάπληξη. Οι δικαστές αιτιολόγησαν το ένταλμα αυτό επικαλούμενοι την «εξαιρετική σοβαρότητα» των κατηγοριών. Για τον Σαρκοζί, το κίνητρο πίσω από αυτό ήταν «το μίσος».

Αυτό το κριτήριο της σοβαρότητας των πράξεων, που είναι πιθανό να «διαταράξει τη δημόσια τάξη», δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στην εξέταση της αποφυλάκισης του Σαρκοζί.

Η συνέχιση της κράτησής του είναι πλέον δυνατή μόνο αν είναι το «μόνο μέσο» για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, την αποτροπή πιέσεων ή συμπαιγνίας μεταξύ των δραστών, την αποτροπή φυγής ή υποτροπής ή την προστασία του.

Διαφορετικά, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, πιθανώς με την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού και φορώντας “βραχιολάκι”

