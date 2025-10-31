Άλφι Γουάιτμαν: Ο 27χρονος τερματοφύλακας της Τότεναμ «κρέμασε τα γάντια» του για να γίνει… φωτογράφος

Άλφι Γουάιτμαν

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόσυρση του τερματοφύλακα Άλφι Γουάιτμαν από το ποδόσφαιρο. Προϊόν της ακαδημίας νέων των «Πετεινών», ο 27χρονος γκολκίπερ πραγματοποίησε μόνο μία επαγγελματική εμφάνιση για τον σύλλογο, μια οκτάλεπτη συμμετοχή ως αλλαγή εναντίον της Λουντογκόρετς στο Europa League, τον Νοέμβριο του 2020.

Έπειτα από περιόδους δανεισμού στη Σουηδία και την Ντέγκερφορς το 2021 και το 2022 επέστρεψε στην Τότεναμ, κατακτώντας το Europa League το περασμένο καλοκαίρι. Σε μια συνέντευξη στο Athletic, ο Γουάιτμαν αποκάλυψε ότι ένιωθε υπερβολική πίεση από την επιχειρηματική πλευρά του ποδοσφαίρου. «Το γκολφ, η τσάντα Gucci, το αυτοκίνητο… γίνεσαι μια αντανάκλαση του περιβάλλοντός σου. Πηγαίνεις στην προπόνηση και γυρίζεις σπίτι. Αυτό είναι όλο».

Πλέον, δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Ελεύθερος από τότε που έφυγε από την Τότεναμ αυτό το καλοκαίρι, ο Γουάιτμαν έχει αφιερωθεί στο αληθινό πάθος του: τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο. «Ο Άλφι Γουάιτμαν αποσύρθηκε για να ξεκινήσει μια νέα καριέρα ως σκηνοθέτης και φωτογράφος. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, Άλφι!», δημοσίευσε ο σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εργαζόμενος για την εταιρεία παραγωγής Somesuch, ο Γουάιτμαν συνεργάζεται με τη Nike και καλλιτέχνες όπως ο ράπερ Σέντραλ Σι. Περιγράφει τον εαυτό του ως «πολυεπιστημονικό καλλιτέχνη που εξερευνά τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο και τη μουσική» και δεν έχει παρακολουθήσει ούτε έναν αγώνα μετά τον τελικό του Europa League.

