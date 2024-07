Συναγερμός στην Γαλλία: Σαμποτάζ σε δίκτυα οπτικών ινών – Δεν έχει επηρεαστεί το Παρίσι

Ενέργειες σαμποτάζ που έπληξαν τα δίκτυα οπτικών ινών πολλών παρόχων, όπως οι Free και SFR, πραγματοποιήθηκαν την νύχτα σε έξι περιφέρειες της Γαλλίας, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

Το Παρίσι, η καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων δεν επλήγη, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Οι περιφέρειες που επλήγησαν βρίσκονται στην νοτιοανατολική, την νοτιοδυτική, την ανατολική και την βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Since 2 : 15 AM our national network is experiencing significant slowdown. All our services are provided, sometimes with a degradation in quality of service. All our technicians are fully mobilized.

We will keep you informed.

— Free Pro (@FreePro) July 29, 2024