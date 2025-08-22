Φρίκη στην Καλιφόρνια: Συνελήφθησαν οι γονείς ενός αγοριού 7 μηνών που αγνοείται – Κατηγορούνται για την δολοφονία του

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Συνελήφθησαν οι γονείς ενός αγοριού 7 μηνών που αγνοείται – Κατηγορούνται για την δολοφονία του

Οι γονείς του Emmanuel Haro συνελήφθησαν την Παρασκευή για φόνο, περίπου μια εβδομάδα μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση του 7 μηνών παιδιού τους, σύμφωνα με τις αρχές της Καλιφόρνια.

Ο Jake και η Rebecca Haro συνελήφθησαν από τους ντετέκτιβ της αστυνομίας του San Bernardino County στο σπίτι τους στο Cabazon.

Ο Emmanuel Haro

Η μητέρα του αγοριού είχε πει στους αστυνομικούς ότι ο γιος της είχε απαχθεί έξω από ένα κατάστημα αθλητικών ειδών στις 14 Αυγούστου. Ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν ότι υπήρχαν ασυνέπειες στους ισχυρισμούς της.

Η Rebecca και ο Jake Haro

Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Facebook την Παρασκευή ότι το ζευγάρι κατηγορείται για φόνο, και ότι οι ερευνητές θα συνεχίσουν να αναζητούν το αγοράκι με τα καστανά μαλλιά και τα καστανά μάτια.

