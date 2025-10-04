Φρίκη στη Βρετανία: 43χρονος «παντρεύτηκε» 15χρονη και την βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες – «Είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

Μια συγκλονιστική υπόθεση παιδικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στο Μπράντφορντ της Αγγλίας, με θύμα ένα ανήλικο κορίτσι που βίωσε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του βιαστή-συζύγου της και των φίλων του.

Ο 42χρονος Raja Zulqurnean, κρίθηκε ένοχος για βιασμό και ασελγείς πράξεις σε βάρος μιας ανήλικης που ήταν μόλις 13 ετών όταν ξεκίνησε η κακοποίησή της. Ο Raja που παντρεύτηκε μία 15χρονη σε μια τελετή, με βάση τον ισλαμικό νόμο της Σαρία, στην οποία παρευρέθηκε και η κοινωνική λειτουργός που την παρακολουθούσε, οδηγήθηκε στη φυλακή μαζί με επτά άλλα μέλη συμμορίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης που εξαρθρώθηκε.

Ο δράστης παντρεύτηκε την τότε μαθήτρια στο Μπράντφορντ του Δυτικού Γιορκσάιρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού αυτή τέθηκε υπό την ανάδοχη φροντίδα της οικογένειάς του, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο Zulqurnean κρίθηκε ένοχος για δέκα βιασμούς και εννέα άσεμνες επιθέσεις και καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκισης.

Στον Zulqurnean επιβλήθηκε επίσης ισόβια απαγόρευση προσέγγισης του θύματος και Διάταγμα Πρόληψης Σεξουαλικής Βλάβης, ενώ θα παραμείνει εφ’ όρου ζωής στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων. Ωστόσο, η ποινή του αυξήθηκε από 18 σε 23 χρόνια μετά την παραπομπή της υπόθεσης στο Εφετείο, καθώς κρίθηκε ότι ήταν υπερβολικά επιεικής.

Καταδικάστηκαν άλλοι επτά για βιασμό

Την Παρασκευή, ο δικαστής Ahmed Nadim του Δικαστηρίου του Bradford καταδίκασε άλλους επτά από τους δράστες στην υπόθεση αφού κρίθηκαν ένοχοι για πολλαπλούς βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το κορίτσι παραπλανήθηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 18 γνωστούς άνδρες στην περιοχή του Bradford, αλλά υποστήριξαν ότι αυτός ο αριθμός είναι «μόνο η κορυφή του παγόβουνου», καθώς πολλά ακόμα άτομα που εμπλέκονται δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Η ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών

Αναφέρεται ότι μία από τις κοινωνικές λειτουργούς που είχε υπό την εποπτείας της το κορίτσι φέρεται να παρευρέθηκε στην ισλαμική τελετή γάμου, όπου η ανήλικη παντρεύτηκε παρά τη θέλησή της. Η έρευνα για την κακοποίηση της ανήλικης ξεκίνησε το 2019, μετά την αναφορά της ίδιας στην αστυνομία.

Ο Zulqurnean, μαζί με τους Mohammed Imran Akram, 42 ετών, Mohammed Shezhad Hussain, 39 ετών, Basharat Khaliq, 45 ετών, Wajid Hussain, 42 ετών, Mohammed Naheem, 39 ετών, Nadeem Ali, 39 ετών και Safraz Ahmed Latif, 40 ετών, καταδικάστηκαν συνολικά σε 91 χρόνια φυλάκισης.

Ο δικαστής Ahmed Nadim την Παρασκευή είπε στους κατηγορούμενους: «Ο καθένας από εσάς εμφανίζεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου επειδή συνέβαλε στην προκαλούμενη βαθιά και σεξουαλική βλάβη σε ένα παιδί όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών. Επιλέξατε εσκεμμένα να εκμεταλλευτείτε ένα ευάλωτο κορίτσι. Ήταν παραμελημένο, ασταθές και απελπισμένο για φροντίδα και στοργή.

Ο καθένας από εσάς με διαφορετικό τρόπο χρησιμοποίησε τις ανάγκες της για τη δική σας σεξουαλική διεστραμμένη ικανοποίηση. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το σύστημα που θα έπρεπε να την προστατεύει — οι γονείς της, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η αστυνομία — απέτυχε σε διαφορετικό βαθμό.

Στην κατάθεσή της, εξέφρασε έντονη δυσπιστία και εχθρότητα απέναντι στην αστυνομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, δηλώνοντας ότι θα έπρεπε αυτοί να βρίσκονται στο εδώλιο μαζί με τους κατηγορούμενους. Η αποτυχία των άλλων δεν απαλλάσσει κανέναν από εσάς. Εξηγεί το πλαίσιο των εγκλημάτων σας. Ο καθένας από εσάς ήταν ενεργός φορέας της κακοποίησής της.

Ήταν ένα παιδί που σχεδόν όλοι περιέγραφαν ως ατημέλητο και ανώριμο για την ηλικία του. Πρέπει να γνωρίζατε ότι η βαθιά της ευαλωτότητα ήταν σημάδι ενός παιδιού σε κρίση και το εκμεταλλευτήκατε με πλήρη αδιαφορία για την ευημερία της.»

«Ο καταστροφικός και διαρκής αντίκτυπος της συμπεριφοράς σας είναι η κληρονομιά σας. Συμβάλλατε στην καταστροφή της αυτοεκτίμησης της [ σ.σ. του θύματος] και, κατά συνέπεια, την υποβάλατε σε δεκαετίες πόνου και ταλαιπωρίας. Η ευημερία της παραμένει επιβαρυμένη ακόμα και σήμερα.

Σε κάποιο βαθμό, έχει καταφέρει να χτίσει μια θετική ζωή για τον εαυτό της. Αυτό είναι απόδειξη του ακατάβλητου πνεύματός της – ένα επίτευγμα που πραγματοποιήθηκε ενάντια σε εσάς και όχι χάρη σε εσάς.

Το χρέος που οφείλει η κοινωνία στο θύμα για το θάρρος του να ξαναζήσει αυτό το τραύμα είναι τεράστιο. Αντιμετώπισε τη διαδικασία της ποινικής δικαιοσύνης για να διασφαλίσει ότι οι βιαστές της οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσετε προσωπικά για τη φρικτή βλάβη που επιλέξατε να προκαλέσετε», ανέφερε.

Η Ανώτερη Επιθεωρήτρια Vicky Greenbank δήλωσε: «Το θάρρος της ήταν ανεκτίμητο. Έπρεπε να περιμένει πολλά χρόνια για να δει αυτές τις καταδίκες μετά από όλα αυτά. Υποθέσεις όπως αυτή είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και πολύπλοκες, και χρειάστηκαν χρόνια επίπονης έρευνας για να οδηγηθούν αυτοί οι δράστες ενώπιον των δικαστηρίων.»

«Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να την επαινέσω (σ.σ. το θύμα) που βρήκε το θάρρος να προχωρήσει και να αναφέρει αυτά τα εγκλήματα στην αστυνομία, καθώς και για την υπομονή της καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής έρευνας. Αν κάποιος έχει υποστεί κακοποίηση ή έχει ανησυχίες για κάποιον που μπορεί να υποφέρει κακοποίηση, τον προτρέπω να προχωρήσει και να μιλήσει μαζί μας. Θα σας ακούσουμε, θα ερευνήσουμε όλες τις αναφορές και θα διασφαλίσουμε ότι θα έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε βοήθεια ή υποστήριξη χρειάζεστε. Ελπίζω αυτό να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι, ανεξαρτήτως του πόσο καιρό πριν συνέβη η κακοποίηση, θα ακολουθήσουμε κάθε δυνατό δρόμο για να εξασφαλίσουμε δικαιοσύνη.»