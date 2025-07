Φωτιά στη Σαρδηνία: Η «κόλαση» έφτασε στην παραλία και περικύκλωσε τουρίστες – Συγκλονιστικά βίντεο

Μια τρομακτική Κυριακή στην Πούντα Μολέντις, στο Βιλασίμιους, μια από τις πιο όμορφες και πολυσύχναστες παραλίες στη νότια Σαρδηνία. Μια μέρα με ήλιο και θάλασσα τελείωσε με διακόσιους κολυμβητές να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φλόγες της μεγάλης φωτιάς.

Διασώθηκαν από σκάφη της ιταλικής ακτοφυλακής αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Άλλοι διασώστες έφτασαν από την ξηρά, με οχήματα στην παραλία για να βοηθήσουν οικογένειες που είχαν παγιδευτεί και ήταν τρομοκρατημένες από τις φλόγες και τον καπνό. Η «κόλαση φωτιάς» ξέσπασε νωρίς το απόγευμα όταν μια πυρκαγιά εξαπλώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους στη βλάστηση κοντά στην παραλία.

