F-35: Βίντεο που καθηλώνει με τις δυνατότητες των υπερσύγχρονων μαχητικών που επέλεξε η Ελλάδα – «Τεχνολογικό game changer»

Ακόμα πιο ενισχυμένη αναμένεται να είναι η Ελλάδα με την δρομολογημένη προσθήκη των τελευταίας γενιάς μαχητικών F-35.

Σε σχετική της ανάρτηση, η εταιρεία παραγωγής Lockheed Martin παρουσιάζει τα μαχητικά και τις ικανότητές τους σε όλο τους το μεγαλείο.

«Το F-35 δεν είναι ένα απλό μαχητικό – Είναι ένα τεχνολογικό game changer που θα κρατήσει ασφαλείς τους ελληνικούς ουρανούς», αναφέρεται στο βίντεο, ενώ η εταιρεία αποκάλυψε πρόσφατα νέες πληροφορίες και για τον νέο υπερηχητικό πύραυλο, Mako, που πήρε το όνομά του από τους «ταχύτερους καρχαρίες των ωκεανών».

«Η Ελλάδα επέλεξε το F-35 Lightning II ως το επόμενο αεροσκάφος της, αποτελώντας τη 19η χώρα που αγκαλιάζει το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο», επισημαίνει η εταιρεία στην ανάρτησή της.

Οι πύραυλοι αυτοί αναμένεται να αποτελέσουν το «απόλυτο» όπλο των νέων stealth μαχητικών της Ελλάδας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Lightning strikes in Greece, Z̶e̶u̶s̶ F-35 is coming.⚡️ Greece has chosen the F-35 Lightning II as its next aircraft, becoming the 19th country to embrace the world’s most advanced and connected fighter jet. pic.twitter.com/fMdyQPoeeV

— Lockheed Martin (@LockheedMartin) July 25, 2024