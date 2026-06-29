Εξέγερση σε κέντρο κράτησης ανηλίκων της Νέας Υόρκης – Χάος και τραυματισμοί με μαχαίρια πίσω από τα κάγκελα

Μια μαζική εξέγερση σε ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης ανηλίκων στο Μπρονξ, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περισσότερων από δώδεκα υπαλλήλων και τροφίμων, φέρνοντας στο φως τα συνεχιζόμενα προβλήματα που μαστίζουν τις αντίστοιχες δομές της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), αποκλείστηκε δύο φορές στην είσοδο από το προσωπικό του κέντρου κράτησης «Horizons» κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εργαζόμενοι και τρόφιμοι, να δέχονται επιθέσεις με μαχαίρια και αντικείμενα για ώρες, προτού τελικά ελεγχθεί η κατάσταση.

Η βίαιη αυτή έκρηξη, έρχεται μετά από χρόνια προειδοποιήσεων από επικριτές, οι οποίοι τόνιζαν ότι η «ελαστική» πολιτειακή νομοθεσία απέναντι στο έγκλημα, έχει μετατρέψει τα κέντρα κράτησης ανηλίκων της πόλης, σε «πυριτιδαποθήκες».

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

«Η συμπλοκή ξεκίνησε στις 4:49 μ.μ. όταν μια μονάδα συνοδευόταν πίσω στο τμήμα της από την αυλή», σύμφωνα με μια πηγή. «Τρεις άλλες μονάδες, μία ήταν ήδη ανοιχτή χωρίς έγκριση, τους άκουσαν στον διάδρομο. Το προσωπικό δέχθηκε επίθεση και αφαιρέθηκαν τα κλειδιά, και οι ένοικοι αυτών των μονάδων βγήκαν τρέχοντας και άρχισαν να επιτίθενται μεταξύ τους αλλά και σε μέλη του προσωπικού.

Ένα μέλος του προσωπικού σπρώχτηκε πάνω σε μια γυάλινη επιφάνεια, με ένα μαχαίρι στο πρόσωπό της», είπε η πηγή. «Μια άλλη στο πάτωμα έπαθε κρίση άσθματος, με τους ενοίκους να την περιπαίζουν ότι πρόκειται να πεθάνει».

Οι αστυνομικές δυνάμεις στάλθηκαν στη δομή στις 5:25 μ.μ. και στις 11:30 μ.μ. για να καταστείλουν την αναταραχή, αλλά οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πρόνοιας Παιδιών (ACS) της πόλης,τους κλείδωσαν έξω και τις δύο φορές, επιτρέποντας στη βία να συνεχιστεί.

«Οι τραυματισμοί που υπέστη το προσωπικό περιλαμβάνουν εξαρθρώσεις ώμων, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον αυχένα, τραύματα στην πλάτη, τραύματα στα γόνατα και βαθιά σκισίματα που απαιτούσαν ράμματα», δήλωσε ο Ντάρεκ Ρόμπινσον, αντιπρόεδρος παραπόνων και νομικών υπηρεσιών του Τοπικού 371 τουΣωματείου Εργαζομένων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες.

«Αυτό το περιστατικό δεν συνέβη χωρίς προειδοποίηση», ανέφερε σε δήλωσή του. «Για αρκετές εβδομάδες που οδήγησαν στην εξέγερση, υπήρξαν πολλαπλές επιθέσεις σε επόπτες και προσωπικό που περιλάμβαναν προσπάθειες των ενοίκων να αρπάξουν τα κλειδιά των εγκαταστάσεων».

Ο Ρόμπινσον δήλωσε ότι «187 προβληματικοί νεαροί, ήταν στριμωγμένοι στη δομή των 125 κλινών κατά τη διάρκεια του συμβάντος».

Η νομοθεσία «Raise the Age» και ο υπερπληθυσμός

Η βίαιη έκρηξη σημειώνεται καθώς η πόλη συνεχίζει να αγωνίζεται να ελέγξει τους γηραιότερους και πιο βίαιους ενοίκους σε δύο υπερπλήρη και υποστελεχωμένα κέντρα κράτησης ανηλίκων, το «Horizons» και το «Crossroads» στο Μπρούκλιν, λόγω μιας ανησυχητικής αλλαγής στον πολιτειακό νόμο.

Η εφημερίδα New York Post, αποκάλυψε το 2024, ότι ο νόμος «Raise the Age» επέτρεπε σε υπόπτους έως και 21 ετών, να στεγάζονται με νεότερους φερόμενους ως παραβάτες. Η αλλαγή αυτή αύξησε το όριο της ποινικής υπευθυνότητας στην πολιτεία στα 18 έτη και επέτρεψε σε κατηγορούμενους για ποινικά αδικήματα να παραμένουν σε εγκαταστάσεις ανηλίκων μέχρι την ηλικία των 21 ετών. Προηγουμένως, ύποπτοι ηλικίας ακόμη και 16 ετών, μπορούσαν να δικαστούν αυτόματα σε δικαστήριο ενηλίκων.

Έκθεση του Υπουργείου της πόλης το 2024, διαπίστωσε ότι ο πληθυσμός των ενοίκων στις δύο δομές κράτησης εκτοξεύχθηκε από τους 52 τον Απρίλιο του 2018 στους 237 τον Μάιο του 2023.

Οι επίσημες απαντήσεις και οι καταγγελίες για διαφθορά

Εκπρόσωπος της ACS, δήλωσε ότι συνολικά επτά ένοικοι και οκτώ μέλη του προσωπικού έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά τη συμπλοκή.

«Η κατάσταση στο Κέντρο Ανηλίκων Horizon, επιλύθηκε και η εγκατάσταση είναι ασφαλής», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η ασφάλεια και η προστασία των νέων και του προσωπικού στις ασφαλείς εγκαταστάσεις κράτησης μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες που κατέβαλε το αφοσιωμένο προσωπικό μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βοήθησαν στην αποκλιμάκωση της κατάστασης».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η υπηρεσία έχει ενισχύσει το προσωπικό και την ασφάλεια, αυξάνοντας τις προσπάθειες για την αποτροπή εισαγωγής λαθραίων αντικειμένων και καθιστώντας τους απειθείς ενοίκους πιο υπόλογους.

Ωστόσο, ισχυρισμοί για κακοδιαχείριση και διαφθορά συνεχίζουν να «βαραίνουν» και τις δύο δομές. Μια εμπιστευτική αναφορά πληροφοριοδότη, υποστηρίζει ότι το προσωπικό επιτρέπει την είσοδο λαθραίων αντικειμένων, ενώ καταγγέλλει τη ύπαρξη σεξουαλικής κακοποίησης και ευνοιοκρατίας. Οι εργαζόμενοι που προσπαθούν να αναφέρουν παραπτώματα γίνονται στόχοι αντιποίνων.

Επιπλέον, η αναφορά σημειώνει ότι το προσωπικό του «Horizon» αγόρασε 100 νεροπίστολα για τους ενοίκους, μια αμφισβητήσιμη κίνηση, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς που κρατούνται εκεί, αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα.

Το σωματείο ζητά πλέον τη διενέργεια έρευνας

«Το σωματείο ζητά μια πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα για την εξέγερση της 21ης Ιουνίου, μια άμεση αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, λογοδοσία για όλες τις εγκληματικές πράξεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαταραχής και επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού και της ασφάλειας του προσωπικού», δήλωσε ο Ρόμπινσον.