Έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του έπειτα από διαμάχη – «Έχασαν τα πάντα»

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης είχε ως κατάληξη την ολοκληρωτική καταστροφή μιας κατοικίας στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 59χρονος Michael Weisgerber συνελήφθη και κατηγορείται για εμπρησμό, αφού φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε σκόπιμα φωτιά στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένειά του την Τρίτη, όπως μετέδωσε το WMAR 2 News.

Το περιστατικό ακολούθησε μια διαμάχη με τη σύζυγό του, με την οποία βρίσκονταν σε διάσταση: εκείνη ζούσε στο σπίτι, ενώ ο ίδιος διέμενε σε τροχόσπιτο παρκαρισμένο σε κοντινό δρομάκι.

Ο Weisgerber είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει τη σύζυγό του όταν φέρεται να άναψε τη φωτιά. «Είπε ότι δεν ήθελε να τραυματίσει τη σύζυγό του. Το είπε πολλές φορές στους ανακριτές μας», δήλωσε στο WMAR ο Αναπληρωτής Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Oliver Alkire.

«Ήθελε να βεβαιωθεί ότι διασφάλιζε την ασφάλειά της όταν το έκανε αυτό», πρόσθεσε.

Το συμβάν ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν το Γραφείο του Σερίφη κλήθηκε στο σημείο, στην κομητεία Κάρολ, για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης. Οι αρχές ανέφεραν ότι η σύζυγος του Weisgerber τηλεφώνησε, καθώς εκείνος είχε μπει «με τη βία» στο σπίτι, σπάζοντας αρκετά παράθυρα, όπως μετέδωσε το WMAR.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του τηλεφωνήματος, αναφέρθηκε ότι ίσως ήθελε να βάλει φωτιά στο σπίτι», δήλωσε ο Alkire. Έγγραφα που εξασφάλισε το CBS News αποκάλυψαν πως η γυναίκα είπε στις αρχές ότι ο «σύζυγός της είχε τρελαθεί και επρόκειτο να ανατινάξει το σπίτι».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από το σπίτι, με τον Weisgerber να στέκεται απ’ έξω.

«Κοίταξα από το παράθυρό μου και το σπίτι είχε τυλιχτεί στις φλόγες», είπε ένας γείτονας στο CBS. «Νόμιζα πως ήταν ατύχημα, φυσικά. Δεν σου πάει το μυαλό ότι ο άνθρωπος θα το έβαζε επίτηδες, αλλά αυτό ακριβώς έκανε».

Πυροσβέστες και άλλες υπηρεσίες έσπευσαν στο σημείο για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, σύμφωνα με το WBFF News.

Ο Weisgerber, ο οποίος υπέστη ελαφρά τραύματα από την έκρηξη, φέρεται να παραδέχθηκε επί τόπου ότι είχε ανάψει σκόπιμα τη φωτιά. Συνελήφθη λίγο αργότερα και μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο, πριν οδηγηθεί στο κέντρο κράτησης της κομητείας Κάρολ.

Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο δείχνουν τη δεξιά πλευρά του σπιτιού να έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Σύμφωνα με το CBS News, η φωτιά προκάλεσε ζημιές ύψους περίπου 300.000 δολαρίων.

«Καταλήγει στο θέμα της ψυχικής υγείας. Προφανώς, δεν είχε σώας τας φρένας πλέον, κάτι που είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε στο CBS μια γειτόνισσα.

«Όχι μόνο η γυναίκα έχασε το σπίτι της, η κόρη της ήταν στον δρόμο, σε υστερία», πρόσθεσε. «Έχασαν τα πάντα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ξαναχτιστεί αυτό το σπίτι. Πιστεύω πως θα κατεδαφιστεί ολοκληρωτικά».

Οι ερευνητές εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας που φέρεται να δείχνει τον Weisgerber  να «καταβρέχει» ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο με κάποιο επιταχυντικό καύσης και να το ανάβει.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, ο Weisgerber ομολόγησε πως μπήκε στο σπίτι ενώ η σύζυγός του βρισκόταν έξω, κλείδωσε την πόρτα για να βεβαιωθεί ότι δεν ήταν μέσα και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο εσωτερικό χρησιμοποιώντας βενζίνη.

Δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν επίσης ότι η σύζυγος είχε αναφέρει προηγούμενη απόπειρα εμπρησμού στις 16 Νοεμβρίου, την οποία εκείνος φέρεται να έσβησε πριν φτάσουν τα σωστικά συνεργεία, σύμφωνα με το CBS.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο περίπου 30 χρόνια, σύμφωνα με το WMAR News. «Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες» σχολίασε μια γειτόνισσα.

