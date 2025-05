Εσθονία: Η Ρωσία απελευθέρωσε το ελληνόκτητο τάνκερ «Green Admire»

Η Ρωσία απελευθέρωσε ένα ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο, το οποίο είχε συλλάβει την Κυριακή σε ρωσικά χωρικά ύδατα αφού είχε αποπλεύσει από ένα λιμάνι της Εσθονίας, και το πλοίο συνεχίζει τον πλου του προς το ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ, μετέδωσε σήμερα η εσθονική δημόσια ραδιοτηλεόραση ERR.

Το πλοίο Green Admire, με σημαία Λιβερίας, φαίνεται σήμερα να πλέει στη Βαλτική Θάλασσα με καταγεγραμμένο προορισμό το Ρότερνταμ, σύμφωνα με την υπηρεσία δεδομένων παρακολούθησης πλοίων LSEG.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Σίλαμαε της Εσθονίας, είχε ακολουθήσει μια ναυτιλιακή οδό που περνάει από ρωσικά χωρικά ύδατα και είχε στη συνέχεια συλληφθεί, ανακοίνωσε την Κυριακή το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών.

In a move that has been interpreted as a tit-for-tat response to Estonia’s engagement with a Russian shadow oil tanker, Green Admire was detained by Russian authorities near the Russian island of Gogland on May 18. Full article here (free to read): https://t.co/A6WFykuGhv pic.twitter.com/jS2KUO8O8u

— Lloyd’s List (@LloydsList) May 19, 2025