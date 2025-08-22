Επιτόκια: «Μήνυμα» μείωσης από τον πρόεδρο της FED – Η αντίδραση των αγορών

Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε τόσο ασταθή βάση που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ίσως χρειαστεί σύντομα να μειώσει τα επιτόκια για να στηρίξει την οικονομία, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ σε ένα σημαντικό φόρουμ κεντρικών τραπεζών, με το CNN να σχολιάζει ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν γίνεται λόγω των πιέσεων που ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ.

Σε μια από τις πιο σημαντικές ομιλίες του, ο Πάουελ πρότεινε ότι η αγορά εργασίας θα μπορούσε να επωφεληθεί από τα χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία η Fed έχει διατηρήσει αμετάβλητα επί οκτώ συνεχόμενους μήνες.

“Οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση αυξάνονται”, δήλωσε ο Πάουελ κατά την κεντρική ομιλία του, στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κάνσας Σίτι, στο Τζάκσον Χόλε, του Γουαϊόμινγκ. Τόνισε ακόμα ότι η πιθανότητα οι δασμοί του Τραμπ να έχουν μόνο βραχυπρόθεσμη επίδραση στον πληθωρισμό είναι “λογική”.

“Με την πολιτική σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων μπορεί να δικαιολογήσουν την προσαρμογή της πολιτικής μας στάσης”, πρόσθεσε.

Η αντίδραση των μετοχών

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές χάρηκαν με τον υπαινιγμό του Τζερόμ Πάουελ ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.  Ο Dow σημείωσε άνοδο 680 μονάδων ή 1,5%. Ο ευρύτερος S&P 500 αυξήθηκε κατά 1,3% και ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite κέρδισε 1,35%.

Αν και οι πιθανές μειώσεις των επιτοκίων αποτελούν απάντηση στην επιβράδυνση της ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, η χρηματιστηριακή αγορά ωστόσο επευφημούσε για το ενδεχόμενο μείωσης του κόστους δανεισμού.

Η Fed έχει διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο αναφοράς της από τον Δεκέμβριο. Μια μείωση των επιτοκίων της Fed θα μείωνε τα επιτόκια αποταμίευσης και δανεισμού, ενισχύοντας τις δαπάνες και τις επενδύσεις και τονώνοντας παράλληλα την επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιουργώντας μια διαρκή ανοδική πορεία για τη χρηματιστηριακή αγορά. Μια μείωση των επιτοκίων μπορεί επίσης να μειώσει τις αποδόσεις των ομολόγων, καθιστώντας τα περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις, όπως οι μετοχές, πιο ελκυστικά για τους επενδυτές.

Η αντίδραση στην αγορά ομολόγων

Τα κρατικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο και οι αποδόσεις τους  υποχώρησαν απότομα, μετά τις δηλώσεις του Πάουελ.  Οι αποδόσεις των 2ετών, 10ετών και 30ετών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αγοράσουν για να «κλειδώσουν τα υψηλά επιτόκια» ενόψει μιας πιθανής μείωσης των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο.

Οι αποδόσεις και οι τιμές διαπραγματεύονται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Εάν η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια, οι επενδυτές θα αγοράσουν ομόλογα για να εξασφαλίσουν τα τρέχοντα υψηλά επιτόκια, ωθώντας τις αποδόσεις προς τα κάτω.

“Οι μετοχές εκτινάσσονται και η καμπύλη αποδόσεων βυθίζεται, καθώς ο πρόεδρος Πάουελ επισημαίνει πιθανές μειώσεις επιτοκίων στη γωνία”, δήλωσε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers.

