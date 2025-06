Έλον Μασκ: Ο «πόλεμος» με τον Τραμπ κοστίζει ακριβά – Η καθαρή περιουσία του μειώθηκε κατά 34 δισ. δολάρια σε μία ημέρα

Ο «πόλεμος» που άνοιξε ο Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ κοστίζει ακριβά στον Νοτιοαφρικανό μεγιστάνα. Το πλήγμα είναι τεράστιο καθώς η προσωπική περιουσία του μέσα σε μόλις μία ημέρα συρρικνώθηκε κατά 34 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια πλούτου μέσα σε μία ημέρα στην ιστορία του Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Η μόνη μεγαλύτερη μείωση που είχε δει ο Μασκ ήταν τον Νοέμβριο του 2021, σύμφωνα με την ιστοσελίδα financialexpress.

Η αιτία της απώλειας εντοπίζεται στην κατρακύλα της μετοχής της Tesla, η οποία σημείωσε πτώση 15% την Πέμπτη, εξαϋλώνοντας πάνω από 150 δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αντίδραση της αγοράς αντανακλά πιθανώς σε μια ευρύτερη απογοήτευση για την πορεία της Tesla ή τις στρατηγικές επιλογές του Μασκ. Όπως και να έχει, το επεισόδιο αυτό υπενθυμίζει πως, παρά τη φαινομενική «ανίκητη» εικόνα του, ακόμη και ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο δεν είναι άτρωτος απέναντι στις αγορές.

Το βράδυ της Πέμπτης ο Έλον Μασκ έριξε «πυρηνικό βόμβα» εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλοντας ότι το όνομα του Αμερικανού Προέδρου εμπλέκεται στις αμαρτωλές λίστες του Τζέφρεϊ Έιπσταϊν. Ο Τραμπ τόνισε αμέσως μετά ότι θα έπρεπε να τον κατηγορήσει μήνες πριν και η κόντρα καλά κρατεί.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025