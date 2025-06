Τραμπ- Μασκ: Πώς οι σχέσεις τους έφτασαν από την απόλυτη αγάπη… στο σημείο μηδέν – Ο “πόλεμος” δηλώσεων και οι βαριές καταγγελίες του μεγιστάνα για τον Αμερικανό Πρόεδρο

Η «αδελφική σχέση» και στενή συνεργασία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έλον Μασκ φαίνεται να οδεύει προς οριστική διάλυση, αφού ο τελευταίος επιτέθηκε άγρια ​​στο «μεγάλο, όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο του Αμερικανού Προέδρου την Τρίτη, καθώς εκτιμάται ότι δύσκολα θα ψηφιστεί από την Γερουσία. Επίσης ο μεγιστάνας της Tesla έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τον Τραμπ καταγγέλλοντας μέσω ανάρτησής του ότι το όνομά του εμπλέκεται στη λίστα Επστάιν.

«Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο. Αυτό το τεράστιο, εξωφρενικό, γεμάτο ανοησίες νομοσχέδιο δαπανών του Κογκρέσου είναι ένα αηδιαστικό βδέλυγμα», έγραψε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο στο X. «Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: Ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε».

Bankrupting America is NOT ok!

Call your Senator, Call your Congressman,

Το ξέσπασμα ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο Μασκ αποχώρησε από τον ρόλο του ως ειδικός σύμβουλος του Τραμπ. Όπως αναφέρει ο Independent, αυτοί οι ταραχώδεις τέσσερις μήνες τον βρήκαν να ηγείται του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE), στο οποίο είχε αναλάβει την περικοπή της σπατάλης, της υπερβολής και της απάτης από τις ομοσπονδιακές δαπάνες, και έχει επιβλέψει τις μαζικές απολύσεις δεκάδων χιλιάδων αξιωματούχων, γραφειοκρατών και υπαλλήλων.

Elon Musk reminded President Trump of his own words. pic.twitter.com/fLUvCaxNSi

Φυσικά, ο 47ος εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν υπήρχε περίπτωση να μην απαντήσει, κάτι που έκανε την Πέμπτη (5/6) κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Τα σχόλια του Μασκ έγιναν λίγο αφότου ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ότι η φιλική του σχέση με τον ηγέτη του DOGE πιθανότατα να έχει τελειώσει.

«Ο Έλον και εγώ είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε, έμεινα έκπληκτος», είπε ο Τραμπ.

NEW – Trump uses past tense about Musk — “We had a great relationship. I don’t know if we will anymore.”

Hopefully this is not the end.

President Trump reacted to Elon Musk’s criticism of the Big Beautiful Bill with a somber shift in tone:

“Look, Elon and I had a great… pic.twitter.com/d2P4HZLoDX

— Overton (@overton_news) June 5, 2025