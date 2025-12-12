Ελ Σαλβαδόρ-Κόστα Ρίκα: Υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ασφάλεια

Οι πρόεδροι του Ελ Σαλβαδόρ και της Κόστα Ρίκα υπέγραψαν χθες Πέμπτη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, με κύριο στόχο την καταπολέμηση των συμμοριών. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι στο μέλλον θα ενταχθούν στη συμφωνία και άλλες χώρες της περιοχής.

Κατά την τελετή υπογραφής, που φέρει τον τίτλο «Συμμαχία Ασπίδα της Αμερικής», ο πρόεδρος, Ελ Σαλβαδόρ, Σαλβαδόρ Μπουκέλε, τόνισε στον ομόλογό του Ροδρίγο Τσάβες ότι η χώρα του θα μεταφέρει την εμπειρία, τις γνώσεις και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει στον τομέα της ασφάλειας, ώστε να εφαρμοστούν και στην Κόστα Ρίκα.

Ο κ. Μπουκέλε χαίρει υψηλής δημοτικότητας στο Σαλβαδόρ χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών. Από το 2022, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επέβαλε επιτρέπει συλλήψεις χωρίς εντάλματα και ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό, μεταξύ άλλων. Ωστόσο η πολιτική του επικρίνεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που καταγγέλλουν αθρόες παραβιάσεις και τονίζουν πως χιλιάδες αθώοι βρίσκονται πίσω από τα σίδερα.

Εμβληματική της πολιτικής του είναι η πελώρια φυλακή υψίστης ασφαλείας που βάφτισε «κέντρο περιορισμού της τρομοκρατίας» (CECOT) κι έχει ονομαστική χωρητικότητα 40.000 θέσεων. Ο κ. Τσάβες την επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια διήμερης επίσκεψής του στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Τσάβες, που είναι αντιμέτωπος με διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεσή του από το Κογκρέσο, σημείωσε πως στη χώρα του τον κατηγορούν πως είναι «δυνάμει δικτάτορας» επειδή θέλει να ξεριζώσει την αυξανόμενη εγκληματικότητα, ιδίως «αλλάζοντας τους νόμους», κατά το υπόδειγμα του Ελ Σαλβαδόρ.

Ο κ. Μπουκέλε διαβεβαίωσε πως μπορεί να βοηθήσει την Κόστα Ρίκα χάρη στην «εμπειρία» του στην «εξάρθρωση εγκληματικών δομών», στη διαχείριση των φυλακών και «στις απαραίτητες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη της εγκληματικότητας».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP