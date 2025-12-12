Ελ Σαλβαδόρ-Κόστα Ρίκα: Υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ασφάλεια

Σύνοψη από το

  • Οι πρόεδροι του Ελ Σαλβαδόρ και της Κόστα Ρίκα υπέγραψαν χθες Πέμπτη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, με κύριο στόχο την καταπολέμηση των συμμοριών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον θα ενταχθούν στη «Συμμαχία Ασπίδα της Αμερικής» και άλλες χώρες της περιοχής.
  • Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Σαλβαδόρ Μπουκέλε, δεσμεύτηκε να μεταφέρει την εμπειρία της χώρας του στην Κόστα Ρίκα, αν και η πολιτική του κατά των συμμοριών, που τον καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή, επικρίνεται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ροδρίγο Τσάβες, ο οποίος αντιμετωπίζει πιθανή καθαίρεση, δήλωσε ότι κατηγορείται ως «δυνάμει δικτάτορας» επειδή επιθυμεί να εξαλείψει την αυξανόμενη εγκληματικότητα, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ελ Σαλβαδόρ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ελ Σαλβαδόρ-Κόστα Ρίκα: Υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ασφάλεια

Οι πρόεδροι του Ελ Σαλβαδόρ και της Κόστα Ρίκα υπέγραψαν χθες Πέμπτη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, με κύριο στόχο την καταπολέμηση των συμμοριών. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι στο μέλλον θα ενταχθούν στη συμφωνία και άλλες χώρες της περιοχής.

Κατά την τελετή υπογραφής, που φέρει τον τίτλο «Συμμαχία Ασπίδα της Αμερικής», ο πρόεδρος, Ελ Σαλβαδόρ, Σαλβαδόρ Μπουκέλε, τόνισε στον ομόλογό του Ροδρίγο Τσάβες ότι η χώρα του θα μεταφέρει την εμπειρία, τις γνώσεις και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει στον τομέα της ασφάλειας, ώστε να εφαρμοστούν και στην Κόστα Ρίκα.

Ο κ. Μπουκέλε χαίρει υψηλής δημοτικότητας στο Σαλβαδόρ χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών. Από το 2022, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επέβαλε επιτρέπει συλλήψεις χωρίς εντάλματα και ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό, μεταξύ άλλων. Ωστόσο η πολιτική του επικρίνεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που καταγγέλλουν αθρόες παραβιάσεις και τονίζουν πως χιλιάδες αθώοι βρίσκονται πίσω από τα σίδερα.

Εμβληματική της πολιτικής του είναι η πελώρια φυλακή υψίστης ασφαλείας που βάφτισε «κέντρο περιορισμού της τρομοκρατίας» (CECOT) κι έχει ονομαστική χωρητικότητα 40.000 θέσεων. Ο κ. Τσάβες την επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια διήμερης επίσκεψής του στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Τσάβες, που είναι αντιμέτωπος με διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεσή του από το Κογκρέσο, σημείωσε πως στη χώρα του τον κατηγορούν πως είναι «δυνάμει δικτάτορας» επειδή θέλει να ξεριζώσει την αυξανόμενη εγκληματικότητα, ιδίως «αλλάζοντας τους νόμους», κατά το υπόδειγμα του Ελ Σαλβαδόρ.

Ο κ. Μπουκέλε διαβεβαίωσε πως μπορεί να βοηθήσει την Κόστα Ρίκα χάρη στην «εμπειρία» του στην «εξάρθρωση εγκληματικών δομών», στη διαχείριση των φυλακών και «στις απαραίτητες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη της εγκληματικότητας».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μια γάτα κρύβεται μέσα σε ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο, όμως μόνο το 3% με τέλεια όραση μπορεί να τη βρει

Το βότανο «μήλο της γης» που μπορεί να ανακουφίσει το γαστρεντερικό και να αντιμετωπίσει το άγχος

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:55 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ιντιάνα: Ρεπουμπλικάνοι μπλοκάρουν τον ανασχεδιασμό εκλογικού χάρτη που θέλει ο Τραμπ

Έντονη πολιτική κινητικότητα καταγράφεται στις ΗΠΑ γύρω από το ζήτημα του ανασχεδιασμού των εκ...
06:23 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Άσυλο στον Νικολάς Μαδούρο αν εγκαταλείψει την εξουσία υπό την πίεση των ΗΠΑ

Το ενδεχόμενο να προσφέρει πολιτικό άσυλο στον Νικολάς Μαδούρο, σε περίπτωση που απομακρυνθεί ...
06:08 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: «Πειρατές της Καραϊβικής» αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο μετά την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου

Για «ναυτική πειρατεία» κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την κα...
05:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή στη βορειοανατολική Ιαπωνία, σκορ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα