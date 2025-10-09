Διπλωματικός πυρετός σήμερα στο Παρίσι για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα – Τα «αγκάθια» στον νέο γύρο συνομιλιών

Διπλωμάτες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη και αραβικά κράτη συγκεντρώνονται σήμερα στο Παρίσι για μια κρίσιμη συνάντηση που θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των σχεδίων για την «επόμενη ημέρα» στη Γάζα, όπως αυτά έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ.

Τα σχέδια αυτά είναι ανεξάρτητα και διαφορετικά από το ειρηνευτικό πλάνο του προέδρου Τραμπ.

Οι συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Αίγυπτο επικεντρώθηκαν κυρίως στις ανταλλαγές κρατουμένων και ομήρων, ενώ οι συζητήσεις στο Παρίσι έχουν ως αντικείμενο ζητήματα όπως η παράδοση των όπλων από τη Χαμάς, ο αποκλεισμός της από μελλοντικές διοικήσεις, η εντολή μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης, η επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας και η μελλοντική σχέση μεταξύ Γάζας και Δυτικής Όχθης, που θεωρείται ο πυρήνας ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Ωστόσο, σε σχεδόν όλα αυτά τα ζητήματα παραμένουν βαθιές διαφορές ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ από τη μία πλευρά και την Ευρώπη και τα αραβικά κράτη από την άλλη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα παραστεί τελικά στη συνάντηση του Παρισιού, λόγω της αναστολής λειτουργιών της αμερικανικής κυβέρνησης (shutdown). Ωστόσο, άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν κανονικά.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία μήπως, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Ουκρανίας, παραγκωνιστούν από τις συνομιλίες. Επιδιώκουν να συμμετέχουν ενεργά στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, η οποία αφορά το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της Γάζας βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ ή στην προσωρινή κυβέρνηση που θα επιβλέπει μια ομάδα τεχνοκρατών υπεύθυνων για την εφαρμογή των σχεδίων ανοικοδόμησης.

Οι Άραβες ηγέτες ζητούν η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης να διαθέτει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ υπάρχει σαφές σχέδιο που αντιμετωπίζει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ως μία ενιαία πολιτική οντότητα.

Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα αφορά τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των όπλων από τη Χαμάς, καθώς και τη φύση του φορέα που θα τα παραλάβει, ενώ ανοιχτό παραμένει το εάν θα συμπεριληφθούν και τα προσωπικά όπλα των μαχητών της. Προβλέπεται επίσης η πιθανότητα χορήγησης αμνηστίας σε όσους αποκηρύξουν τη βία.

Η Χαμάς φέρεται να είναι διατεθειμένη να παραδώσει τα όπλα της σε μια ειρηνευτική δύναμη αραβικής διοίκησης, αλλά όχι στο Ισραήλ. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για μια αναθεωρημένη παλαιστινιακή συνταγματική δομή και για τη διεξαγωγή εκλογών στην Παλαιστινιακή Αρχή, την έντονα επικρινόμενη πολιτική οντότητα με έδρα τη Δυτική Όχθη, που παραμένει αντίπαλος της ισλαμιστικής Χαμάς στη Γάζα.

