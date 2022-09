Δακρυσμένος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ: Περίμενε 13 ώρες στην ουρά για να προσκυνήσει την σορό της Βασίλισσας Ελισάβετ

Ως κοινός θνητός ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στάθηκε στην ουρά που έστησαν χιλιάδες Βρετανοί για να αποτίσουν φόρο τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής περίμενε περίπου 13 ώρες στην ουρά μαζί με το πλήθος, προκειμένου να έρθει η σειρά του για να προσκυνήσει τη σορό της Βασίλισσας.

Μάλιστα, καθώς πλησίαζε το φέρετρο της βασίλισσας, η κάμερα τον έπιασε να είναι εμφανώς συγκινημένος και να δακρύζει.

David Beckham has joined thousands of people queueing to see the Queen lying in state to celebrate Britain’s ‘special’ Queen.

Beckham reportedly took a few selfies with fans, temporarily causing the queue to grind to a halt.

Read more here: https://t.co/98u47I72Ug pic.twitter.com/028wgZcFgc

— Sky News (@SkyNews) September 16, 2022