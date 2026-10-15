Χάος στα Τίρανα: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία – Έκκληση για ηρεμία από την κυβέρνηση, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα Τίρανα, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, με κυβερνητικά στελέχη να απευθύνουν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Οι διαδηλωτές έχουν επιτεθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκε περιπολικό. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις.

Police lines in Tirana appear to have collapsed as protesters manage to seize officers’ gear. Flames have also engulfed the Ministry of Justice.

PM ​Rama loyalists, such as Tourism Minister Blendi Gonxhja, continue to address this critical situation with shocking irresponsibility https://t.co/paL0L1XX2S — Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΕΛΣΤΑΤ: Το 7,5% του πληθυσμού αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Protesters in Albania’s capital, Tirana, surrounded a police station and were seen attacking it. https://t.co/WkQACS4y4D — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 14, 2026

Μέχρι στιγμής, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τα γεγονότα. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότιου, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα στο παρελθόν εξαιτίας του χάους.

Albanian chad going 6v1 against the police during today’s protests in Tirana💪 https://t.co/tq605k4SWZ — Shefqet Fejzo🇦🇱 (@ShefqetFejzo11) October 13, 2026

Police escort protesters away from the Zogu i Zi area in Tirana amid ongoing demonstrations in the Albanian capital. https://t.co/3ykDxLThzb — Shqiptarja.com (@shqiptarjacom) October 14, 2026

Αιχμές για ξένη υποκίνηση

Ο υπουργός Εσωτερικών, Έρβιν Ντέμο, ο οποίος έχει την ευθύνη για την αστυνομία, άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις ενδέχεται να βρίσκονται ξένα κέντρα. Όπως υποστήριξε, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, ενώ σήμερα οι φοιτητές χρησιμοποιούνται ως όχημα για την κλιμάκωση της έντασης.

Students in Albania have taken to the streets over education costs, poor university conditions and bleak job prospects, with protests in the capital turning violent as police fire tear gas and water cannons. https://t.co/7MmZSR22lV — World Source News (@Worldsource24) October 14, 2026

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Φέρουν Χότζα, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι εικόνες βίας πλήττουν τη διεθνή εικόνα της χώρας και δημιουργούν αμφιβολίες για την πρόοδο της ευρωπαϊκής της πορείας.

Όπως ανέφερε, η Αλβανία έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τη διεθνή εμπιστοσύνη και τον σεβασμό προς αυτήν. Ωστόσο, τα βίαια επεισόδια υπονομεύουν την εικόνα της ως ασφαλούς προορισμού για τουρίστες και επενδυτές, ενώ ενδέχεται να επισκιάσουν την προσπάθεια ένταξής της στην ΕΕ.