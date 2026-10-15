Χάος στα Τίρανα: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία – Έκκληση για ηρεμία από την κυβέρνηση, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων στα Τίρανα, με κυβερνητικά στελέχη να απευθύνουν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της κατάστασης. Οι διαδηλωτές έχουν επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να αφήνουν αιχμές για ξένη υποκίνηση και να εκφράζουν ανησυχία για τη διεθνή εικόνα της Αλβανίας και την ευρωπαϊκή της πορεία.

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Διεθνή Νέα

Τίρανα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα Τίρανα, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Οι διαδηλωτές έχουν επιτεθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα.
  • Κυβερνητικά στελέχη απευθύνουν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, με τον υπουργό Εσωτερικών να αφήνει να εννοηθεί ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις ενδέχεται να βρίσκονται ξένα κέντρα.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οι εικόνες βίας πλήττουν τη διεθνή εικόνα της χώρας και δημιουργούν αμφιβολίες για την πρόοδο της ευρωπαϊκής της πορείας.

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Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα Τίρανα, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, με κυβερνητικά στελέχη να απευθύνουν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Οι διαδηλωτές έχουν επιτεθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκε περιπολικό. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις.

Μέχρι στιγμής, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τα γεγονότα. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότιου, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα στο παρελθόν εξαιτίας του χάους.

Αιχμές για ξένη υποκίνηση

Ο υπουργός Εσωτερικών, Έρβιν Ντέμο, ο οποίος έχει την ευθύνη για την αστυνομία, άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις ενδέχεται να βρίσκονται ξένα κέντρα. Όπως υποστήριξε, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, ενώ σήμερα οι φοιτητές χρησιμοποιούνται ως όχημα για την κλιμάκωση της έντασης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Φέρουν Χότζα, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι εικόνες βίας πλήττουν τη διεθνή εικόνα της χώρας και δημιουργούν αμφιβολίες για την πρόοδο της ευρωπαϊκής της πορείας.

Όπως ανέφερε, η Αλβανία έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τη διεθνή εμπιστοσύνη και τον σεβασμό προς αυτήν. Ωστόσο, τα βίαια επεισόδια υπονομεύουν την εικόνα της ως ασφαλούς προορισμού για τουρίστες και επενδυτές, ενώ ενδέχεται να επισκιάσουν την προσπάθεια ένταξής της στην ΕΕ.

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