Ρουμανία: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο επίθεσης με drone

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά το βράδυ εμπορικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, σε ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, δήλωσε ότι παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το Yara J, πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου με σημαία Κομορών, δέχθηκε πλήγμα από μη επανδρωμένο σκάφος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.