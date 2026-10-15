Ρουμανία: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο επίθεσης με drone

Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά το βράδυ εμπορικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, σε ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.
Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, δήλωσε ότι παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το Yara J, πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου με σημαία Κομορών, δέχθηκε πλήγμα από μη επανδρωμένο σκάφος.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
🇷🇺🇷🇴 Russian drones just struck the fuel tanker YARA J near the mouth of Romania’s Sulina Canal, setting the vessel on fire.
The tanker was reportedly carrying fuel bound for Ukraine and had a Syrian crew aboard.
The strike comes days after a series of drone attacks on commercial shipping in the western Black Sea, close to Romania and Bulgaria.
On October 13, two commercial vessels were struck near Bulgaria, with 11 sailors reported missing after the cargo ship HS Dignity sank.
The circumstances of the YARA J strike, including responsibility and its precise location, have not yet been independently confirmed.
Source: Rerum Novarum on Telegram / Writer: Mhedi
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 14, 2026