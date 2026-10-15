Ρουμανία: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο επίθεσης με drone

Εμπορικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, με το πλήρωμα να απομακρύνεται με ασφάλεια. Οι ρουμανικές αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επίθεσης με μη επανδρωμένο σκάφος, μετά από προηγούμενες παραβιάσεις του ρουμανικού εναέριου χώρου από drones.

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Διεθνή Νέα

Ρουμανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά το βράδυ εμπορικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο επίθεσης με drone στο πλοίο Yara J.
  • Νωρίτερα την ίδια ημέρα, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά το βράδυ εμπορικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, σε ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, δήλωσε ότι παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το Yara J, πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου με σημαία Κομορών, δέχθηκε πλήγμα από μη επανδρωμένο σκάφος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

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