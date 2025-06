Χάγη: Ο Ρούτε αποκάλεσε τον Τραμπ «μπαμπά» σε συνέντευξη Τύπου – «Καμιά φορά πρέπει να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προκάλεσε αίσθηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Χάγη, χαρακτηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ «μπαμπά» (daddy), που τακτοποιεί τις συρράξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο πνεύμα, επαίνεσε τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, λέγοντας πως ήταν «εξαιρετικά εντυπωσιακές» και ότι «έστειλαν μήνυμα σε άλλες χώρες πέρα από το Ιράν, πως ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος της ειρήνης, που είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει τη τεράστια ισχύ του αμερικανικού στρατού».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση στη φετινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δήλωσε πως οι χώρες της Συμμαχίας είναι πρόθυμες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ και πως να «αναμένουν πλήρη στήριξη από τις ΗΠΑ».

Παρομοίασε την ένταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ με «δύο παιδιά» που καβγαδίζουν «στην αυλή ενός σχολείου».

