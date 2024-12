Brian Thompson: Νέο βίντεο με τον εκτελεστή του CEO της UnitedHealthcare – Το τηλέφωνο και τα 3 «D» που ήταν χαραγμένα στις σφαίρες

Ο μασκοφόρος εκτελεστής που πυροβόλησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare, Brian Thompson, έξω από ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Midtown του Μανχάταν το πρωί της Τετάρτης (4/12), έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να μιλάει στο τηλέφωνο λίγο πριν από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με το ABC 7, στο νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ένας άνδρας, που φοράει σκουρόχρωμο σακάκι, καπέλο, μάσκα του σκι και γκρι σακίδιο πλάτης εθεάθη, να κρατάει ένα τηλέφωνο στο δεξί του αυτί καθώς περπατούσε ανατολικά στην 54η οδό προς το ξενοδοχείο Hilton στην Έκτη Λεωφόρο γύρω στις 6:30 π.μ., λιγότερο από 15 λεπτά πριν από τη δολοφονία.

Ο δολοφόνος έφτασε στον τόπο του εγκλήματος περίπου πέντε λεπτά πριν από τον πυροβολισμό, παραμονεύοντας για τον στόχο του, δήλωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Εχθές δόθηκε στην δημοσιότητας ένα βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τον ψυχρό ένοπλο να πυροβολεί πολλαπλές φορές τον Thompson καθώς έφτανε στο πολυτελές ξενοδοχείο περίπου στις 6:46 π.μ. για να φιλοξενήσει ένα συνέδριο επενδυτών εκείνο το πρωί.

Πηγές της αστυνομίας δήλωσαν ότι ο μασκοφόρος ένοπλος χρησιμοποίησε σιγαστήρα και φαινόταν να είναι έμπειρος σκοπευτής καθώς έριχνε σφαίρες στον Thompson, με αποτέλεσμα να παραπατήσει και να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο.

Το όπλο του φάνηκε να μπλοκάρει κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, αλλά ο δολοφόνος κατάφερε να το καθαρίσει με ευκολία και να συνεχίσει να πυροβολεί καθώς ο διευθύνων σύμβουλος προσπαθούσε να συρθεί μακριά, σύμφωνα με τις πηγές και το βιντεοληπτικό υλικό.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος έτρεξε σε ένα σοκάκι και ανέβηκε σε ένα ηλεκτρονικό ποδήλατο, το οποίο οδήγησε βόρεια κατά μήκος της Έκτης Λεωφόρου στο Σέντραλ Παρκ, όπου η κάλυψη από κάμερες παρακολούθησης είναι διάσπαρτη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το βίντεο από την εκτέλεση (προσοχή, σκληρές εικόνες)

🔴 SENSITIVE CONTENT:

WATCH: Brian Thompson, the CEO of #UnitedHealthcare, the world's 8th largest company, was killed in Manhattan, New York.

— Valentin Erikson (@eriksonvalentin) December 4, 2024